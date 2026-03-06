AKTUELNO

Totalno pomračenje! Urošu pala roletna, pa gađao Luku i počeo da urliče: Anita, sram te bilo, dve godine sam... (VIDEO)

Haos!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Janjuš i Aneli grle i maze.

- Ja nemam ništa protiv toga jer nemam emocije prema Aneli, a nemam ni prema Janjušu. Ako im je lepo, što da ne. Ja muvam Maju, on meni ne zamera - rekao je Asmin.

Asminovo izlaganje je prekinuo Uroš, koji je totalno podivljao zbog Lukine izjave i Anitine podrške.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću hranu uzeti, gladovaću do utorka, dve godine sam ginuo za Anitu i Comaru, Comara mi nije poslala čestitku, Anita mu dozvoljava da priča da me je neko udomljavao...Nije imala kiriju i vrtić da plati, a mene si udomljavala kao kera i oblačila?! - plakao je Uroš.

Nakon toga, on je izleteo iz pušionice, te je tako gađao Luku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram te bilo Anita, je l' sam ovo zaslužio?! Dve godine sam bio tu za tebe i branio sam te - urlao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

