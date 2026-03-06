Vanja totalno hladna na Kačavendinu pljuvačinu, Asmin izneo sve detalje o POKOJNOM VERENIKU: Poslala 2.000 evra za sanduk dečku kog ne poznaje... (VIDEO)

Puklo na sve strane!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda govori da kako je obukla kombinezon, tako je Vanja Živić skočila da đuska kod Janjuša.

- Šta da kažem?! Blam. Ja nisam videla šta je Milena obukla, nisam je ni videla na žurci. Ne zanima me, niti pričam...Evo, Milena, zašto si ovo rekla?! - rekla je Vanja.

- Ne verujem da je išta namerno udarila, pa se prebacuje na Filipa, pa je povezala da ovo Vanja radi namerno. Ja sam siguran da Vanja ništa ne radi namerno. Niko joj ne tera inat - rekao je Janjuš.

- On je danas pitao koliko para duguje, da mi on vrati, ne znam čime izazvano - rekla je Kačavenda.

- Kada je pričala o meni, 20 klipova je izlazilo, moj nijedan. Sada priča o Vanji, po ćoškovima, njima iza leđa. Ona se bavi sada s Janjušem i njom - rekla je Jakšićka.

- Ne znam šta nije jasno ovoj nakazi - rekla je Kačavenda.

- Naš odnos je završen, ona ako priča nešto, neka priča, ja ne pričam. Prosto mi čovek prija i to je to, kome smeta, ne zanima me - rekla je Vanja.

- Ja sam presekao juče sa svima, pogotovo sa njom. Prija mi devojka, ja sam je uvek izdvajao. Vanja mi prija sto puta više od tebe (Kačavenda). Tvoja energija mi ne prija - rekao je Janjuš.

- Sve laže, kao i obično, sve ovde laže. Vanja može da misli šta hoće, mogu i ja. Što se ovoga tiče, ovde ne postoje ogovaranja, ovde su kamere. Ja nisam Zorica Marković koja govori: "Ja ovo rekla?", ja uvek kažem sve što sam rekla - rekla je Milena.

- Vidim da je Milena u nokdaunu, nešto je mirna i tiha od pre sat i po vremena. Nikada je nisam video da je ovako mirna, sve vreme sam je posmatrao, ne znam kako da je komentarišem - rekao je Anđelo.

- Možete da mi pop*šite ku*ac i ti i tvoje tužbe! Ja sam rekao da nikome nisam oprostio - rekao je Asmin.

- Ti si džukela i džukac, možeš da je*eš samo ne znam koga. Ne treba ti Jovana da se savetuješ, nisam s poštarom živela, znam zakone - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni rekla: "nije dobro da ide Vanja kući, jer ima tu i mojih para", kunem se u brata i u ćerku i u bolesnu mamu...Poslala 2.000 evra za sanduk dečku kog ne poznaje. Poslala si mu si*u, du*e, vag*nu, poslala si 2.500 evra za sahranu ili za šta već. Kako izgleda verenik koji je poginuo u Beču?! Opiši nam - rekao je Asmin.

- Komičan si - rekla je Kačavenda.

- Imala je se*s preko whatsapp-a, sve je radila preko whatsapp-a...Ima sina od 20 godina, šalje se*sualne poruke preko whatsapp-a - rekao je Durdžić.

- Ja u Narod pita donosim iz Visoko tehnološkog kriminala sve. Džukeletino jedna - rekla je Milena.

- Koja majka je poslala svom sinu ku*ac, šta si ti, incest majka?! Pokazuješ sinovima Anđelov ku*ac - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić