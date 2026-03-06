AKTUELNO

Zaratila i s Bogom i s narodom! Kuća se digla zbog Kačavende, stavili je na stub srama zbog niza izdaja (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Isplivava sve!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao sukob Kačavende sa Janjušem, Asminom i Vanjom Živić.

- Juče je Kačavenda rekla da je Janjuš odjavio Vanju jer se grlila...Ispada kao da se meša Kačavenda u njihov odnos. Govore da Janjuš radi inat zbog Kačavende, to ne verujem, jer pričam s njim, jer on meni isto priča - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je posledica njihovih lažnih prijateljstava, dali su poslednje atome snage da očuvaju, ali nisu uspeli. Oni su u tim prijateljstvima rekli jedni drugima o sebi, a sve ih je spajao zajednički neprijatelj, a to je Aneli Ahmić - rekao je Ivan.

- Rekao je da ja Vanju držim ovde i da joj previjam rascvetanu guz*cu - rekla je Kačavenda.

- Ako si već pomenuo Vanju, ako prićaš o Vanji, ja sam odmah rekao, sada smo čuli da je urgirala da Vanja uđe ovde da bi joj vratila pare - rekao je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena mi je predložila da uđem ovde, novac nisam tražila, sama mi je predložila. Ja kada sam čula ovo ovde, ja sam završila - rekla je Vanja.

- A što se tada nije ljutila, a sada je rekla: "mene šalje sa operisanim du*etom", tada se nije naljutila, a sada se ljuti - rekla je Kačavenda.

- Posle svega što se desilo, nominovala me je u Odabranima, zašto je ona mene nominovala, šta sam joj ja uradila?! - rekla je Vanja.

- Vanja najbolje zna da ovde niko cifru nije pogodio - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveći kurcšlus je između Asmina i Kačavende, on je došao ovde da ratuje sa Aneli i ona je bila tada najveći njen protivnik i večeras su rekli nešto što nema šanse da poližu jedno drugom - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

