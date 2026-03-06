Zaratila i s Bogom i s narodom! Kuća se digla zbog Kačavende, stavili je na stub srama zbog niza izdaja (VIDEO)

Isplivava sve!
Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao sukob Kačavende sa Janjušem, Asminom i Vanjom Živić.
- Juče je Kačavenda rekla da je Janjuš odjavio Vanju jer se grlila...Ispada kao da se meša Kačavenda u njihov odnos. Govore da Janjuš radi inat zbog Kačavende, to ne verujem, jer pričam s njim, jer on meni isto priča - rekao je Terza.
- Ovo je posledica njihovih lažnih prijateljstava, dali su poslednje atome snage da očuvaju, ali nisu uspeli. Oni su u tim prijateljstvima rekli jedni drugima o sebi, a sve ih je spajao zajednički neprijatelj, a to je Aneli Ahmić - rekao je Ivan.
- Rekao je da ja Vanju držim ovde i da joj previjam rascvetanu guz*cu - rekla je Kačavenda.
- Ako si već pomenuo Vanju, ako prićaš o Vanji, ja sam odmah rekao, sada smo čuli da je urgirala da Vanja uđe ovde da bi joj vratila pare - rekao je Marinković.
- Milena mi je predložila da uđem ovde, novac nisam tražila, sama mi je predložila. Ja kada sam čula ovo ovde, ja sam završila - rekla je Vanja.
- A što se tada nije ljutila, a sada je rekla: "mene šalje sa operisanim du*etom", tada se nije naljutila, a sada se ljuti - rekla je Kačavenda.
- Posle svega što se desilo, nominovala me je u Odabranima, zašto je ona mene nominovala, šta sam joj ja uradila?! - rekla je Vanja.
- Vanja najbolje zna da ovde niko cifru nije pogodio - rekla je Kačavenda.
- Najveći kurcšlus je između Asmina i Kačavende, on je došao ovde da ratuje sa Aneli i ona je bila tada najveći njen protivnik i večeras su rekli nešto što nema šanse da poližu jedno drugom - rekao je Ivan.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić