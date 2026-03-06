AKTUELNO

Zadruga

Prevrtela film! Kačavenda ubeđena da Janjuš hoće da je nasanka, evo koji je momenat bio preloman (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Podsetila se svega!

Milena Kačavenda sedela je u pušionici sa Boginjom, te je tako donela zaključak oko Janjuša i njegovog ponašanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je poenta priče ovo za Janjuša da me nasanka, pa da obrne sve. Kada su izašli klipovi sa Mikijem, on me je uveče na novinarima nap*šio zbog Vanje. Vanja to njemu najstrašnije zameri ujutru, jer je Uroš to njoj preneo i onda naprasno njih dvoje postaju super - rekla je Kačavenda.

- Nikoga ne treba da branimo, uvek isp*šimo ku*ac - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

