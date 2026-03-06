AU, KAKVA NOĆ! Luka i dalje u braku? Anita srozana nikad niže! Bebica video sve vruće scene iz hotela, Kačavenda i Asmin izneli sav prljav veš, leti perje na sve strane!

O ovome će se pričati.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a učesnici i gledaoci su imali prilike da vide i čuju sve ono što se danima u Beloj kući samo nagađalo.

Novi haos Luke i Anite, on i dalje oženjen, a hoće da se venča sa njom?

- Ja mislim da je to bilo kada su oni otišli, ja sam rekao da bih išao, našalio sam se. Da sam prihvatio zadatak, onda bih prihvatio da idem u hotel...Za dva sata vožnje, ona bi izmislila da sam četiri sata je molio da se pomirimo, da sam je muvao i ostalo - rekao je Luka.

- Pričali smo o hotelu, to je bilo kod tebe na nominacijama, Filip i Teodora su trebali sutradan da idu u hotel, pričali smo o tome da Teodora i Filip ne bi otišli u hotel da su Aneli i Luka prihvatili zadatak - rekla je Anita.

- Nemam potrebu da govorim o tome, ali kada god spomenem, ovde se ne vidi kako Aneli mene navodi na negativnim anketama, na pet poslednjih, a kada Luka spomene ime Aneli, onda skoče na mene. Anđelo nije nikada Anitu komentarisao, od kada sam ušao u vezu sa njom, on samo Anitu spominje - rekao je Vujović.

- Ja Anitu nisam spomenuo, ali me Luka provlači. Ovde kaže Luka ono što bi odradio stvarno, a to je da bi hteo da ide u hotel, kao i za lisice, on bi se povezao. Svakome je jasno ko je iole gledao Anitu, ona je pop*zdela. Ona mu kaže da nije voleo Aneli, on kaže da je voleo Aneli, a onda na kraju on popusti i ide onako kako on kaže. Milijardu posto, mogu da potpišem, Luka bi išao u hotel - rekao je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović predlaže Aniti Stanojlović da se uzmu opštinski.

- Ja sam se razveo 2022. godine, po novom se ne uvažava papir kada se razvedeš. Ja sam se venčao u Srbiji 2013. godine, sa Ninom, otišli smo u Nemačku, razveli smo se sporazumno dok sam bio u zatvoru. Ne, sada mora u Palati pravde da se razvedem, ja sam te papire ostavio. Tako da ima opcija da Nina dođe ovde da se razvedemo za sekund, ali u inostranstvu mogu da se oženim. Ja sam zvanično razveden, ali da bih se venčao, mora sudija da udari taj poslednji pečat da je taj papir validan - rekao je Luka.

- Ako si u ozbiljnoj vezi i ako radite na detetu, zar nije logično da kažeš Nini da dođe - pitala je voditeljka.

- Kada izađe, pozvaće je i rešiće. Kao da je bitno sada ili za četiri meseca - rekla je Anita.

- Bilo je priča da ćemo u maju da se verimo, pa smo iz šale - rekao je Luka.

- Mi pričamo i da želimo kada izađemo. Ne smeta mi s obzirom da mi je objasnio celu situaciju. Mi se svakako nećemo venčati ovde, kada izađemo, to je procedura. On mi je objasnio da su se razveli kada je bio u zatvoru - rekla je Anita.

Luka Vujović izašao je u dvorište sa Anitom Stanojlović, te su tako ušli u novi sukob oko toga da li je on i dalje oženjen ili pak, nije.

- Radi se o meni, ti kažeš da me boli du*e šta će ko da kaže - rekao je Luka.

- Biljana će izbaciti papir, ti si vikao na mene, sada mi kažeš: "hajde pali". Ja branim ovde tebe i mene, a ti vičeš na mene - rekla je Anita.

- Kako?! Tako što kažeš da sam oženjen?! - rekao je Luka.

- Šta će sada meni da kažu da sam ljubavnica, a ti sa njom nisi već deset godina?! Nebuloze. Ako nemaš nikakav kontakt sa njom sem deteta, šta sam ja?! Ne kapiram, kako ja mogu da budem ljubavnica. Moja majka nosi prezime već 20 godina od mog oca, kako joj ne kažu: "imaš novog dečka, kako te nije sramota da nosiš prezime" - rekla je Anita.

- Luki ništa ovo nije prijalo, Anita se smejala, ovo njoj prija. Ja kada čujem: "stani, gde ćeš", meni nije dobro, njoj je to normalno, ali će Luka morati na ovo da se navikne. Možda ako obuje muške papuče, možda bude muškarac - rekao je Anđelo.

- Ti se smeješ na ovo?! Sram te bilo da me ponižavaš...Kada smo ozvaničili vezu, ja sam joj dao muške papuče, onda je ona meni dala njene ženske - rekao je Luka.

- Kod nas u Bosni muškarac nikada od žene ne nosi ništa, jer ako nosiš od svoje žene bilo šta, onda si ti papučar, onda ona vlada s tobom - rekao je Asmin.

- Sa Anitine strane jeste bila ucena, ali mislim da je on budala, u smislu da se prilagođavao, to smo videli u odnosu sa Aneli. Da je hteo, otišao bi. On je svakoj ženi popuštao na bilo koji način, da joj udovoljim, ja mislim da je trebao da ide...Šta je smešno Anđele - urlala je Kačavenda.

- Opet pretiš Milena - rekao je Anđelo.

- Naravno da je bio ucenjen. Uvek će biti nešto kada je ucena, on će sebe da pravda kroz šalu. Trebao je da popriča sa Aneli, sve je ostalo u vazduhu, svako provlačenje nje u bilo kom klipu je da je ostalo između njih nešto što nije rešeno - rekla je Jakšićka.

- Vraćamo se na ono da je Anita ucenila i isterala to, ovde je rekao da bi išao, pa kada je Anita počela da pravi haos. Poenta je što Anita nema poverenja u Luku, ja sam i dalje tog stava da Luka nije prešao preko Aneli. Ovde se priča da se i dalje nešto dešava između Luke i Aneli. Ovo nije bila Lukina odluka da ne radi zadatak, Lukina odluka je da radi zadatak da proveri samog sebe. Anita, ne da nema poverenja u Luku, Maja nije velika razlika - rekao je Bebica.

Bebici se pomračilo kad je video Teodorine i Filipove snimke iz hotela

Nenad Macanović Bebica pažljivo je posmatrao ovaj video snimak, tačnije, ovu kompilaciju, te je tako slušao Teodorine reči u razgovoru sa reporterkom.

Pored Bebice, učesnici su isto tako pažljivo gledali ovaj snimak, dok je Ivan Marinković obukao majicu na kojoj je pisalo: "Izdrži legendo".

Nakon što su ušli u hotel, prikazane su im scene pre početka "Igre istine", a Bebica je sve vreme pažljivo posmatrao i osluškivao sve što su pričali i pratio je njihove reakcije.

Kako je pušten video snimak na kom je prikazana kompilacija Teodorinog i Filipovog odlaska u hotel, koji su dobili kao nagradu za odrađen zadatak "sudbinske lisice", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Meni je svaki klip ovaj koji gledam mi je jeziv i odvratan. Čuo sam već, rekao sam da nije normalno. Ja verujem da je pitala zbog publike, ali ja to nikada ne bih uradio, ne bih komunicirao i pričao, rekao sam to hiljadu puta...Ispalo je tako u ovoj igrici da sam ja smetnja, ali ja u Teodoru ne sumnjam, jer mi pričamo. Mi imamo problem zbog svega ovoga, teško se iz ovoga vadimo, treba nam vremena i prostora, jer se nisu desile male stvari. Ja sam rekao hiljadu puta da imam poverenja u nju, ništa se promenilo nije u odnosu na to - rekao je Bebica.

- Da li su ti njeni odgovori po ukusu - pitala je voditeljka.

- Ja bih izbegavao to, odgovarao bih na neki drugi način, ne bi mi bilo bitno da li nekome to odgovara ili ne, ja bih gledao da sebe izvučem iz neke ove priče. Mene niko ne može ovde da ponizi, mogu samo sam sebe da ponizim. Odvratno mi je sve što se dešava od lisica, pa sve do hotela, jadno i bedno se osećam zbog svega i što sam u takvoj situaciji - rekao je Macanović.

- Filip nikada ne postavlja ovakva pitanja u radiju. Pozvao je u hotelu da dođu ispred njihovi zajednički fanovi, on želi da ispita Teodoru ili želi da vrati Bebici za sve - rekao je Dača.

- A gde bi spavao - pitao je Bebica.

- Nije poenta omča, vi ne kapirate da dečko koji je imao strast, ona kaže: "ja sam tada imala omču, imam je i sada", ona u Filipu da oseća sigurnost, ona bi ga ostavila sada - rekla je Matora.

- E, što se tiče klipa, u pravu je Sofija. Omča oko vrata, da. Oni su nam toliko materijala dali da sve napamet znamo, najzanimljivije su mi Teodorine face, ja je poznajem mnogo bolje nego Filipa, sve vidim na njoj. Prvo, Filip je kroz ova pitanja isponižavao Bebicu najstrašnije i u pravu si kada kažeš da Filip zna šta radi, vrlo je staložen. Filip je pet puta rekao: "zapamtićeš, videćeš napolju". Filip i Teodora su toliko uigrani, oni komuniciraju očima...Teodora njemu daje toliko signala da nešto uradi. Oni uživaju u ovakvoj situaciji, pošto nas Filip stalno nešto ubeđuje da ga na nešto teramo - rekao je Ivan.

Kačavenda u raljama ljubavi

- Ne znam kako da prokomentarišem ovo, nema veze ovo s Mikijem. Njeno ponašanje ovde i pre Mikija kada se prevrtala i okretala, nema veze s životom. Nisam zaljubljen u tebe i ne intresuješ me, nemam nikakvu emociju prema tebi zlato...Ona bi volela da kažem da imam emociju, nemam emociju, ona mi je bila draga, poštovao sam je, bila mi je drugačija od svih žena. Pusti mene, ja padam ovde devet godina, posvađala se sa celom kućom i niko joj nije u pravu, misli da je samo ona u pravu - rekao je Janjuš.

- Posvađali smo se od Vanjinog du*eta kada smo bili u hotelu - rekla je Kačavenda.

- Ona kada komentariše sve, meni se diže pritisak...Ja kada se grlim sa nekom devojkom, ona mi se umusi tu - rekao je Janjuš.

- On je urgentno za hospitalizaciju. Ovaj lažov od 2,20m, to je bio dan kada su bili ljubavni parovi, tada je dobacivao. On je alergičan kada ja ustanem, na moj smeh, on je ustao i odgovorio: "zadnjih mesec dana ne mogu očima da ga gledam", zadnjih mesec dana su gde ja ne pijem i ne treniram. U pušionici mi kaže: "ženo, ti si povezivana sa muškarcima", a ja u ljubavnom klipu sa Asminom mu rendam pete. On potencira da sam ja zaljubljena u njega, kao da ja ne mogu bez njega. Sukob počinje od noći kada je Uroš otišao i rekao u hotelu Vanji: "ona ima rascvetano du*e", njegova priča je bila: "šta ja imam s njenim du*etom" - rekla je Kačavenda.

- Ona potencira, stalno priča o tome. Ne znam kako ljudi ne kapiraju da ne mora da bude ljubavni odnos da neko nekog iritira, zašto mora da bude zaljubljen ako njemu nešto smeta?! Ona njemu prebacuje i nabacuje i govori mu šta ti smeta. Hoće da mu kaže da se promenila zbog njega, da bi on ostao u tome - rekao je Anđelo.

- Vidi moja dva anđela, ti si bio ljubomoran na krakatog. Ovi jedni drugima pu*e kur*eve. Neću da siđem sa stola, ne intresuje me - popela se Kačavenda na sto.

- Ona kada ustane, bira između Filipa i Janjuša, bira Janjuša...Što se njega tiče, pre tri ili četiri dana, on je rekao: "umesto lepo da mi se izviniš, da možemo lepo da se družimo", ja njemu da se izvinim, a čovek ne može da me smisli - rekla je Kačavenda.

- Svima je jasno da to nije drugarstvo. Skačeš, svađaš se sat vremena - rekla je Matora.

- Ono u utorak nije za nju, nije njen stil...Ti si komentarisala ljude šta oblače, pogotovo sirotinju koja možda nema da kupi, tu si mi pala u očima. Prvo, ona je meni priznala da je zaljubljena u Janjuša - rekao je Asmin.

- Sad ću ja vama da je*em ceo spisak. Ti si krenuo sa mnom da se zaj*bavaš - rekla je Kačavenda.

- Ti si jedna trandža, izgledaš kao muškarac - rekao je Asmin.

- Možda bi voleo ti...Ovaj skraćeni rijaliti pi*kopaćenik, ovaj se ubacio u crtani film da je on neko mu*o u rijalitiju. Mnogo su jače njuške ovde zabole, ne pali se svinjogojstvo, da mi dižeš te obrve blameru jedan, smeće jedno - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Milena Kačavenda pljuje Janjuša i Asmina, a potom govori da je priča za Vanju Živić i Đukića istinita.

- Ma daj koja istina. Imali smo mi priče kada legnemo u krevet i spavamo, pa kada pričamo da bismo bili lep par, da lepo izgledamo, kao tetovirani i to. Ja sam Mileni više puta rekla da Filip poznaje mog bivšeg momka, nije izmislila, ali ne gledam na Filipa tako. Rekla sam da je dečko 1/1, da izgleda top. Ja nikada nisam rekla da mi se Filip sviđa - rekla je Vanja.

- Svaki put kada sam branio Maju, ja sam to radio iskreno, kada smo bili u svađi, nikada je nisam pljuvao van stola. I nju (Kačavenda) sam branio isto tako...Milena Kačavenda priča o rijaltiju - rekao je Asmin.

- Ja sam ovde dve godine - rekla je Kačavenda.

- Objavi Neno sve o Mileni Kačavendi, šta je radila sa pokojnikom iz Beča, šta je radila i šta je tražila i koliko para je slala tamo, sve objavite. Ja sam jako dobar sa Anom Ćurčić - rekao je Asmin.

- Slobodno. O meni nema što se ne zna, ti si jedna pi*da. Nemoj ti da brineš o mojoj deci i da li sam ja majka, ti brini o svojoj ćerki...On je mnogo jako mu*o ovde. Rekla sam sve što sam imala, iza toga stojim. Oboleli paćenik, lažni Filip Car, večeras je rekao da su on i Aneli tema, na kraju ćemo doći do toga da jeste neko ko je zajedno sa njom gledao rijaliti, da Maja Marinković jeste hir, drago mi je da je isp*šio - rekla je Milena.

- Je l' on tvrdi da ima o meni nešto?! Ja tvrdim da im ovo, ne pljujem nikoga i to je to - rekla je Kačavenda.

- Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina koji živi u Beču, pa si dahtala i govorila: "gurni mi ga do kraja", nemoj ja da te gazim, bolje me se mani - rekao je Asmin.

- Vidim da je Milena u nokdaunu, nešto je mirna i tiha od pre sat i po vremena. Nikada je nisam video da je ovako mirna, sve vreme sam je posmatrao, ne znam kako da je komentarišem - rekao je Anđelo.

- Možete da mi pop*šite ku*ac i ti i tvoje tužbe! Ja sam rekao da nikome nisam oprostio - rekao je Asmin.

- Ti si džukela i džukac, možeš da je*eš samo ne znam koga. Ne treba ti Jovana da se savetuješ, nisam s poštarom živela, znam zakone - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni rekla: "nije dobro da ide Vanja kući, jer ima tu i mojih para", kunem se u brata i u ćerku i u bolesnu mamu...Poslala 2.000 evra za sanduk dečku kog ne poznaje. Poslala si mu si*u, du*e, vag*nu, poslala si 2.500 evra za sahranu ili za šta već. Kako izgleda verenik koji je poginuo u Beču?! Opiši nam - rekao je Asmin.

- Komičan si - rekla je Kačavenda.

- Imala je se*s preko whatsapp-a, sve je radila preko whatsapp-a...Ima sina od 20 godina, šalje se*sualne poruke preko whatsapp-a - rekao je Durdžić.

Novi rat Asmina i Dače, obezbeđenje sprečilo sukob

Učesnici su potom komentarisali Asminovo uporno udvaranje Maji, koje prelazi u poniženje.

- On toliko gubi na kredibilitetu kada priča da je završio, da je postao smešan. On je od lika koji je kao imao stav, sada zbog inata, hira, ku*ca, koje bre?! Nije prošlo pet minuta, on kaže: "hoćeš da ti sipam vodu". Niko Asmina ne shvata za ozbiljno. Ja sam rekla Asminu da mi je brat i da se ponaša ovako, ja bih ga vređala kao konja. On toliko sebe ponižava u odnosu sa Majom, da je to postalo ogavno. Prvo, nije to stvar da on ne drži, nego ako kažeš da ti neko radi stvari koje on kaže za Maju, a ti hoćeš svoj ponos da nahraniš i da bude trofej, ti se ponižavaš - skočila je Matora.

- Ovaj čovek je tražio samo neki razlog samo da bi se ogradio od nekih ljudi. Maja ga na ovom klipu ponižava kao nikada do sada - rekao je Dača.

Asmin Durdžić skočio je na Daču Virijevića koji je sve vreme vikao, te se tako zaleteo na njega, a obezbeđenje je uletelo u Belu kuću.

- Šta dižeš ti ton na mene majmune mali - poleteo je Asmin.

- Evo sada si galamio na mene, mene neće. Hoće da me utiša ovde, ja njega ne ponižavam - rekao je Dača.

- Što se tiče klipa, čudno je da Maja to pita, jer je Asmin pričao da mu je Stanija zamerala kada je hteo da vidi Majine slike. Maja je to proveravala, znali su da će da uđu u rijaliti i htela je nešto. Kad te neko ne zanima, šta ulaziš na lažni profil?! Isto tako, što Asmin blokira nekoga ko ga ne zanima?! On je mene napao da bi se pokazao ispred Maje, kada dođe da se dere, on gleda gore jer zna da greši - rekao je Dača.

- Evo od sada ko me bude ponižavao, ja ću baciti sve stvari - rekao je Asmin.

Uroš doživeo pomračenje zbog Anitine izdaje, gađao Luku

Uroš Stanić dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Anite i Luke, te je tako ušao u nikad žešći sukob sa Vujovićem.

- Iskreno, ponižavaju se međusobno, rekao sam Aniti da će proći kao Aneli na kraju, sada je rekao da će plakati...Itekako će on njoj prebaciti to što je rizikovao i izgubio pare, sprda te Anita i na kraju smejanje tebi u facu. Njihov odnos mi je katastrofa, ponovo pričaju o Aneli i Filipu, konstantno ubacuju druge ljude. Danas si ti ubacivala kada si rekla da peva "Sunce ljubavi"...Ona me je zvala, ja sam imao smeštaj na Vračaru, a ovo je sramota što Anita priča. Ti dozvoljavaš da mi on govori - rekao je Uroš.

- Hranila ga je kao kera, udomila ga je. Spavao je, oblačio je njene stvari, a sada ovo radi, sram te bilo - rekao je Luka.

- Ja sam rekla i Luki da mu je mama platila stan za dva meseca, bio je kod mene na osam dana dok nisam bila tu - rekla je Anita.

- Lagao si da ti otac ima rak bolesniku, odrekao se majke svoje. Kleo si se u dete i lagao. Ja nisam pozivao socijalno, nego sam rekao da mora da pazi na svoje postupke jer ima klimave odnose sa ocem njenog deteta - rekao je Stanić.

- Tvoja drugarica je rekla da si lagao svoju priču - rekla je Anita.

- Tvoja mama govori za bajaderu, a nisam ja kriv koji komentarišem vaše postupke. Comara mi je dala 400 evra, Sloba i Ena, ja sam svima vratio, njoj sam pomogao...Luka gleda na Anitu kao dr*lju - rekao je Uroš.

- Neću hranu uzeti, gladovaću do utorka, dve godine sam ginuo za Anitu i Comaru, Comara mi nije poslala čestitku, Anita mu dozvoljava da priča da me je neko udomljavao...Nije imala kiriju i vrtić da plati, a mene si udomljavala kao kera i oblačila?! - plakao je Uroš.

Nakon toga, on je izleteo iz pušionice, te je tako gađao Luku.

- Sram te bilo Anita, je l' sam ovo zaslužio?! Dve godine sam bio tu za tebe i branio sam te - urlao je Uroš.

Uroš Stanić nastavio je da peni u pušionici, te mu je tako prišla Anita Stanojlović.

- Ti mu govoriš te stvari, ja nju nisam uvredio. Anita, dozvoljavaš mu neke stvari, nisam ništa rekao, rekao sam da može da ima problem, za se*s joj govorim - kukao je Stanić.

- Uroše, slušaj me, o ovome smo pričali na zidiću, rekla sam da to nije istina - rekla je Anita.

- Ja sam joj pomagao, kao što je ona pomagala meni, nisam je ni za šta izdao, nikada neću ništa kazati, ona to zna - plakao je Uroš.

Autor: R.L.