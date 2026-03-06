Slala mu je svoje obnažene fotke i dahtala na slušalicu! Asmin izneo ŠOKANTNE OPTUŽBE na Kačavendin račun: Pedofilko, šalješ s*se momku od 16 godina!

Tvrdi da za sve ima dokaze.

Asmin Durdžić i Milena Kačavenda posvađali su se prethodne noći kao nikad do sad. Asmin je izneo niz šokantnih optužbi na njen račun, te je tvrdio da za sve svoje navode ima dokaze u vidu prepiski i slika. Između ostalog, Durdžić je izneo da je Milena bila u sajber s*ksualnom odnosu sa maloletnim dečkom. On je istakao da poseduje snimke na kom se čuju njeni komentari s*ksualne konotacije, a Milena se branila da ništa od toga nije tačno.

- Ono u utorak nije za nju, nije njen stil...Ti si komentarisala ljude šta oblače, pogotovo sirotinju koja možda nema da kupi, tu si mi pala u očima. Prvo, ona je meni priznala da je zaljubljena u Janjuša. On je imao neku emociju prema njoj na početku, ne znam da li je bila ljubavna, poštuje njene sinove. Nije hteo da te je*e ovde iz poštovanja prema tvojoj porodici - rekao je Asmin.

- Sad ću ja vama da je*em ceo spisak. Ti si krenuo sa mnom da se zaj*bavaš - rekla je Kačavenda.

- Ti si jedna trandža, izgledaš kao muškarac - rekao je Asmin.

- Ti si jedno go*no najobičnije, ti smrade, s vama sam završila. Možda bi voleo ti...Ovaj skraćeni rijaliti pi*kopaćenik, ovaj se ubacio u crtani film da je on neko mu*o u rijalitiju. Mnogo su jače njuške ovde zabole, ne pali se svinjogojstvo, da mi dižeš te obrve blameru jedan, smeće jedno. Možemo da rešavamo pi*do jedna, šta ćeš ti da rešavaš?! Je l' debeli punoglavac?! Šta ćeš ti da radiš lažni mafijašu u rijalitiju - rekla je Milena.

- Ti i tvoj muž ste lažni mafijaši - rekao je Asmin.

- Objavi Neno sve o Mileni Kačavendi, šta je radila sa pokojnikom iz Beča, šta je radila i šta je tražila i koliko para je slala tamo, sve objavite. Ja sam jako dobar sa Anom Ćurčić - rekao je Asmin.

- Slobodno. O meni nema što se ne zna, ti si jedna pi*da. Nemoj ti da brineš o mojoj deci i da li sam ja majka, ti brini o svojoj ćerki...On je mnogo jako mu*o ovde. Rekla sam sve što sam imala, iza toga stojim. Oboleli paćenik, lažni Filip Car, večeras je rekao da su on i Aneli tema, na kraju ćemo doći do toga da jeste neko ko je zajedno sa njom gledao rijaliti, da Maja Marinković jeste hir, drago mi je da je isp*šio - rekla je Milena.

- Ovaj klip iz toaleta mi je dve zaljubljene žene, koje komentarišu dva muškarca - rekao je Asmin.

- Dok sam ja ovde neka se tvoje opozicije i podrške bave sa mnom. Ti možeš da bustuješ samo sebe i to ti loše ide...Ti ćeš smeće biti prvi kog sam tužila, tužila sam Miljanu i Ivana, ali sam to povukla - rekla je Kačavenda.

- Šta si mu sve slala, da li se sećaš?! Ima još 15 klipova - rekao je Asmin.

- Je l' on tvrdi da ima o meni nešto?! Ja tvrdim da im ovo, ne pljujem nikoga i to je to - rekla je Kačavenda.

- Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina koji živi u Beču, pa si dahtala i govorila: "gurni mi ga do kraja", nemoj ja da te gazim, bolje me se mani - rekao je Asmin.

- Ti si džukela i džukac, možeš da je*eš samo ne znam koga. Ne treba ti Jovana da se savetuješ, nisam s poštarom živela, znam zakone - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni rekla: "nije dobro da ide Vanja kući, jer ima tu i mojih para", kunem se u brata i u ćerku i u bolesnu mamu...Poslala 2.000 evra za sanduk dečku kog ne poznaje. Poslala si mu si*u, du*e, vag*nu, poslala si 2.500 evra za sahranu ili za šta već. Kako izgleda verenik koji je poginuo u Beču?! Opiši nam. Imala je se*s preko whatsapp-a, sve je radila preko whatsapp-a...Ima sina od 20 godina, šalje se*sualne poruke preko whatsapp-a - rekao je Asmin.

- Ja u Narod pita donosim iz Visoko tehnološkog kriminala sve. Džukeletino jedna - rekla je Milena.

- Koja majka je poslala svom sinu ku*ac, šta si ti, incest majka?! Pokazuješ sinovima Anđelov ku*ac - rekao je Asmin.

Autor: R.L.