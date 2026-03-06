LAŽ KAO VRATA! Otkriveno još jedno muljanje Luke Vujovića, LAJKOVAO SLIKE Lune Đogani još pre nego što je postao rijaliti učesnik!

Laže kako usta otvori!

Luka Vujović nedavno je izjavio da društvene mreže ima otkako je postao rijaliti učesnik, te da mu je zapravo rijaliti bio jedini povod da otvori Instagram, što se dokazalo kao totalna laž.

On je davne 2016. godine, tačno pre deset godina, redovno lajkovao objave bivše učesnice "Zadruge" Lune Đogani.

Luka nije propuštao nijednu Luninu objavu, pa je tako, čini se, bio opčinjen njom, i sve joj redom lajkovao.

Da li mu je Đoganijeva bila "tiha patnja", ostaje da saznamo u danima koji slede.

drušvene mreže

Autor: R.L.