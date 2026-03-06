Cele noći su se ČAŠĆAVALI OPTUŽBAMA i iznosili prljav veš! Kome više verujete Kačavendi ili Asminu? (ANKETA)

Želimo da čujemo vaše mišljenje.

Tokom prethodne noći došlo je do žestoke svađe između bivših prijatelja Milene Kačavende i Asmina Durdžića. Oni su izneli sav prljav veš koji su imali jedno u drugom. Asmin je ovom prilikom izneo niz šokantnih optužbi, između opstalog i da je Kačavenda slala eksplicitne slike momku od 16 godina.

- Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina koji živi u Beču, pa si dahtala i govorila: "gurni mi ga do kraja", nemoj ja da te gazim, bolje me se mani - rekao je Asmin.

Osim toga, Asmin je istakao da je Milena slala novac za sanduk dečku kog ne poznaje, ali i da je slala veoma vulgarne sadržaje, kao i da je imala sajber s*sk.

- Ti si džukela i džukac, možeš da je*eš samo ne znam koga. Ne treba ti Jovana da se savetuješ, nisam s poštarom živela, znam zakone - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni rekla: "nije dobro da ide Vanja kući, jer ima tu i mojih para", kunem se u brata i u ćerku i u bolesnu mamu...Poslala 2.000 evra za sanduk dečku kog ne poznaje. Poslala si mu si*u, du*e, vag*nu, poslala si 2.500 evra za sahranu ili za šta već. Kako izgleda verenik koji je poginuo u Beču?! Opiši nam. Imala je se*s preko whatsapp-a, sve je radila preko whatsapp-a...Ima sina od 20 godina, šalje se*sualne poruke preko whatsapp-a - rekao je Asmin.

- Ja u Narod pita donosim iz Visoko tehnološkog kriminala sve. Džukeletino jedna - rekla je Milena.

Kome vi više verujete u ovoj situaciji, ko laže, a ko govori istinu? Glasajte!

Autor: R.L.