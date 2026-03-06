AKTUELNO

Domaći

Aneline nesuđene svekrve ZAGRLJENE! Mevlida i Biljana nerazdvojne, nadaju se finalu 'Elite 9', Mustafa im uputio SNAŽNU PORUKU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook.com ||

Aneli ih spojila, sudbina zadržala.

Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić veoma je aktivan na društvenim mrežama gde redovno komentariše aktuelna dešavanja iz "Elite 9", a ovoga puta uputio je snažnu poruku svojoj supruzi, i majci Luke Vujovića, Biljani.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mustafa je objavio sliku na kojoj su Biljana i Mevlida zagrljene i nasmejane, što jasno govori o tome da su u odličnim odnosima.

- Drage dame, ja više ne mogu čekati taj 8. mart. Nego ću ja vama osmi čestitati petog, pa opet osmog. Srećan vam dan žena, pa ćemo ako Bog da na finalu kafu piti u Beogradu. Najlepše dve žene koje su moje oči ikad videle - Asminova i Lukina mama - poručio je Asmin.

Foto: RED TV Printscreen

Izgleda da se nesuđene, bivše svekrve Aneli Ahmić odlično slažu, a da ih Asminov otac i te kako podržava u ovom druženju.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

AVA KARABATIĆ PRVI PUT POKAZALA ZGODNOG DEČKA: Otkrila da su se upoznali pre 18 godina, sudbina ih razdvojila, a sad blistaju zajedno (FOTO)

Zadruga

Grofica je sipala tečnost po tvojoj slici! Anita sigurna da je Anelina majka kriva za NJEN HAOS SA Lukom, Vujović pomenuo i Situ! Ahmićka GLEDA I NE V

Domaći

ŠTA SE DESI KAD IZAĐEŠ SA BIVŠIM NA PIĆE?: Supruga Darka Lazića javno priznala sve, mnogi će je razumeti... (VIDEO)

Zadruga

Znam joj dve slabe tačke: Gruja i Ivan razmenili iskustva o Rajačiću, očekuju da Mima napravi haos (VIDEO)

Horoskop

Izabranici sudbine: Mnogi kažu da su ova 4 znaka horoskopa rođeni za uspeh i sreću u životu

Domaći

Nema 40 razbojnika jer mu oni drže leđa: Alibaba jednom fotkom stavio do znanja u kakvom je odnosu sa roditeljima, pogledajte kako sada izgledaju Mevl