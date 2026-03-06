Aneline nesuđene svekrve ZAGRLJENE! Mevlida i Biljana nerazdvojne, nadaju se finalu 'Elite 9', Mustafa im uputio SNAŽNU PORUKU!

Aneli ih spojila, sudbina zadržala.

Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić veoma je aktivan na društvenim mrežama gde redovno komentariše aktuelna dešavanja iz "Elite 9", a ovoga puta uputio je snažnu poruku svojoj supruzi, i majci Luke Vujovića, Biljani.

Mustafa je objavio sliku na kojoj su Biljana i Mevlida zagrljene i nasmejane, što jasno govori o tome da su u odličnim odnosima.

- Drage dame, ja više ne mogu čekati taj 8. mart. Nego ću ja vama osmi čestitati petog, pa opet osmog. Srećan vam dan žena, pa ćemo ako Bog da na finalu kafu piti u Beogradu. Najlepše dve žene koje su moje oči ikad videle - Asminova i Lukina mama - poručio je Asmin.

Izgleda da se nesuđene, bivše svekrve Aneli Ahmić odlično slažu, a da ih Asminov otac i te kako podržava u ovom druženju.

Autor: R.L.