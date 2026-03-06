OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Fanovi u šoku: Bebica prati Đukića na Instagramu, i ranije mu bio TRN U OKU?!

Aktuelni učesnik rijalitija Elita 9, Nenad Macanović Bebica, mesecima unazad ima problem u ljubavnoj vezi sa Teodorom Delić, i to sve zbog Filipa Đukića zbog kojeg je u jednom momentu Teodora raskinula sa njim, a sada je isplivao dokaz na društvenim mrežama koji je mnoge šokirao.

Naime, fanovi su primetili da Bebica na svom Instagram profilu prati upravo Filipa Đukića, cimera iz Bele kuće, koji je u ovoj sezoni bio jedan od glavnih razloga turbulencija u njegovoj vezi sa Teodorom Delić.

Podsetimo, odnos između Bebice i Teodore prošao je kroz ozbiljnu krizu upravo zbog Filipa. Njihovi sukobi i tenzije kulminirali su u trenutku kada je Teodora odlučila da stavi tačku na vezu sa Bebicom, upravo zbog Filipa koji joj se svideo, te je čak i htela da uplovi u vezu sa Filipom ali je Bebica to sprečio.

Raskid je tada šokirao gledaoce, ali drama tu nije stala. Iako je izgledalo da među njima više nema povratka, emocije su ipak prevagnule. Nakon burnog perioda i brojnih razgovora, Teodora je odlučila da pruži Bebici još jednu šansu i par je obnovio svoju romansu.

Upravo zbog svega što se dogodilo, mnogi su iznenađeni činjenicom da Bebica i dalje prati Filipa Đukića na društvenim mrežama, s obzirom da ima admina koji upravlja njegovim Instagram profilom, te su fanovi posumnjali da je Bebici Filip i ranije bio "trn u oku"

Autor: pink.rs