Anita na aparatima! Luka rešio da joj zapeva pesmu koju je već pevao Aneli: Preko ovoga mu sigurno neće preći (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U subotu veče, nakon "Pinkovih zvezda" u Eliti počinje specijalna emisija posvećena Danu žena, 8. martu, a kako je Veliki šef juče obavestio takmičare, oni su morali da odaberu pesmu koju će otpevati svojoj lepšoj polovini, ili drugarici kako bi im na poseban način čestitali Dan žena.

Specijal za Dan žena u ELITI: Takmičari spremaju muzička iznenađenja za lepši pol, saznajte ko peva kojoj dami!

Luka Vujović je naravno odabrao da peva pesmu svojoj devojci Aniti Stanojlović, i to pesmu Sergeja Ćerkovića - Pogledi u tami.

Foto: Pink.rs

Luku su tokom prošle noći u Eliti optužili da je pesmu "Pogledi u tami" već pevao i posvetio svojoj bivšoj verenici Aneli Ahmić, što je on porekao, ali kao što je poznato, dokazi uvek isplivaju kada treba.

Naime, Luka je više puta pevao Aneli i sa Aneli pesmu koju je odabrao da peva svojoj novoj devojci Aniti, što možete pogledati u snimku na kraju teksta.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako će Anita reagovati kada vidi ovaj klip, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.

