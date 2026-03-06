Dala mu MLAZNI POGON! Asmin dobio Jakšićkinu podršku da NAGAZI Kačavendu, on tek sprema OFANZIVU! (VIDEO)

Počinje rat do istrebljenja!

Aleksandra Jakšić i Asmin Durdžić izašli su sa proslave rođendana Milana Stojičkovića, pa su ujedinili svoja mišljenja o Mileni Kačavendi.

- Čačka ona tebe fino, već tri meseca, ali na sitno. Ti budi šmekerica, nemoj seljački, nemoj da se unosiš, ona je žena. Sto puta si je branio kad nije bila u pravu - savetovala je Jakšićka.

- Ja jedini, ja tebe napao sto puta zbog nje. Ja od nje nisam imao nikakvu korist. Ali u moje rasprave ne treba niko da se meša. Svaki četvrtak, petak o njoj izlaze klipovi kako nekog ogovara - rekao je Asmin.

- Mi van emisija uopšte ne pričamo o ovim budalaštinama - rekla je Jakšićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.