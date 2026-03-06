Kako će ovo Bebica preživeti? Teodora priznala koliko joj prija Filip, rešila da se otrgne sa Macanovićevog lanca (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Gledadnje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju razgovor Teodore Delić i Filipa Đukića iz hotela, kad su igrali "Igru istine", a onda i šta je govorila Nenadu Macanoviću Bebici nakon što se vratila.

- Mene prebaci, pa ispitujem neke gluposti. Ja njoj verujem, a ovo mi je jadno i bedno da gledam. Ona se smeje i zato ja tako reagujem. Ona ovu priču ne zaustavlja... Ona kao hoće, a onda se smeje. Što se mene tiče rekao sam i sinoć da mi je ovo gadno, odvratno, blam i poniženje, a smejao sam se na naše svađe - govorio je Bebica.

- Teodora, kad ćeš da kažeš da ovog čoveka više ne podnosiš, da je ljubav prošla i da je ostala navika? Je l' pukla veza? - pitao je voditelj.

- Odnos nam je nestabilan, osećam neku emociju i ne mogu da kažem da ne postoji ništa. Ja osećam to kad se svađam sa njim jer mi je svega preko glave kao što sam i pričala. Mi kad smo bili vezani lisicama, on je zvocao non stop, iako sam ga umirivala da ništa neće da se desi - rekla je ona.

- Iskreno, kako izgledate Filip i ti? - pitao je Milan.

- Ja da gledam klipove moje i Filipove i da uporedim sa Nenadovim vidi se da su dve dimenzije. Između Nenada i mene je kataklizma, pa kad su uporedi sa ovim što se pušta za Filipa i mene ispada da sam srećnija sa njim - rekla je Delićeva.

- Da li ti prija Filipova energija? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam osećala tenziju, a ne mislim da je zbog Filipa... Nisam imala tenziju i deluje kao da sam rasterećena, a mislim da je upravo jer nije Nenad tu i jer ne posmatra i ne zvoca mi. Svaki put kad raskinem sa njim osećam se rasterećeno. Promenili smo neke stvari, na žurkama neću više da sedim i neće da mi određuje sa kim ću da pričam, tako da ću biti mnogo slobodnija - govorila je Teodora.

- Ona deluje opuštenije... Malo je glupo jer se upoređuje njihov odnos jer mislim sa kim god da bleji da će biti rasterećena. Njihov odnos da je okej ne bi bila tolika razlika. Ja nisam osetio potrebu da se borim i da stanem iza nje - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

