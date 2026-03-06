Haos u Beloj kući: Bukti rat Luke i Anite sa Anđelom, umešala se i Matora i Rankoviću brutalno zapušila usta! (VIDEO)

Rasulo!

U toku je emisija "Gledadnje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju razgovor Anite Stanojlović, Luke Vujovića i Jovane Tomić Matore.

- Fale dve osobe još da se druži svi koji su gazili Anitu - rekao je Anđelo.

- Ja i sa tobom isto tako pričam - dodala je Matora.

- Ja sam ušao u vezu sa njom jer sam verovao da uz pravu osobu može da se promeni i to sam dokazao. Ona se drugačije ponašala dok je bila sa mnom i Mića je video da ja iz nje mogu da izvučem najbolje. Ja želim Anita i Luka da žive zajedno do kraja ćivota, samo da budem siguran da sam skinuo sebi bedu s vrata. Ja ti želim da budete srećni, možda da živite u drugoj državi, samo da se ne dogodi da je sretnem. Siguran sam da ovde i napolju imaš veće probleme od mene - govorio je Anđelo.

- Kako si komentarisao malopre Bebicu i Teodoru gde šta sve ima, a mi imamo ćušku - rekao je Luka.

- Pričala sam mu celu sedmicu da je bio folirant, pa je ostao sa mnom - dodala je Anita.

- Da li je Mića gurao Filipa u vezu? - pitao je Anđelo.

- Da, govorio je da je strašno to da rade - rekao je Luka.

- Bravo, ja sam tu završio. Njena maja je ovde došla i rekla da budemo u vezi ili ništa - dodao je Anđelo.

- Ne tupi, imali ste tri lepa pitanja i ušli ste u vezu. Ja imam da se borim za pravdu. Ja sam rekla da smo isti. Mića meni govori da sam loš čovek, a Anđelo tu nikad nije rekao - govorila je Matora.

- Ja od 16. godine sama odlučujem šta ću da radim - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić