AKTUELNO

Domaći

Novo šok saznanje: Aneli poludela zbog saznanja da je Luka oženjen, otkrila da ih je njegova majka gurala u brak pred Elitu 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšte rasulo!

Aneli Ahmić napravila je haos u emisiji "Gledanje snimaka" zbog saznanja da je Luka Vujović bio u braku dok je bio sa njom, a onda je i otkrila da je njegova majka Biljana Vujović predložila da se venčaju pred njegov ulazak u devetu sezonu najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Ja sam rekao da mogu da se venčan u inostranstvu, ali da u Srbiji ne mogu - rekao je Luka.

- Hoću da kažem Tamari da ne komentariše Luku negativno ako to radi -

pročitajte još

Haos u Beloj kući: Bukti rat Luke i Anite sa Anđelom, umešala se i Matora i Rankoviću brutalno zapušila usta! (VIDEO)

- Biljana je predložila da se venčamo tri dana pred ulazak. Rekla je da je nesigurna i da uđe ovde kao oženjen. Je l' to rekla? - otkrila je Aneli.

- Ne, kako je bolesna... Možda i jeste Biljana rekla - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je ovo bitno jer je bio sa mnom i bio je u braku, k*rvetino jedna - besnela je Anita.

- K*rvatina ti je mama, donesi dezodorans - rekla je Anita.

- Meni je bio verenik, a ti si samo j*bačica - dodala je Ahmićeva.

pročitajte još

Filip je najpokvareniji: Ivan brutalno raskrinkao Đukića! Teodora čeka njegov potez, Bebici se sprema šut-karta! (VIDEO)

- Ja sam razveden. Ona je rekla da nikad nije završila sa Asminom, tako da je ona i dalje u braku sa Asminom - govorio je Vujović.

- Da, ali ne na papiru. Ti si venčan, verio si me, a Biljana predlagala da se uzmemo pred rijaliti. Nisam ja budala da se uzmem sa budalom - pričala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol ne prestaje: Kačavenda i Jakšićka se najstrašnije vređaju, Milena je unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Krš i lom na sve strane: Bora u ratu do istrebljenja sa Anastasijom i Boginjom, demoliraju Belu kuću! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Sandra raskrinkala Luku, Kačavenda zarežala na Aneli i urnisala je za sve pare! (VIDEO)

Zadruga

'NEMATE PRAVO' Bojana ZAGRMELA na Slađu i Nikolu Lakića, oni ODLUČNI da je ODVOJE od Anđele po SVAKU CENU! (VIDEO)

Farma

'SADA ĆETE VIDETI RIJALITI' Kristijan doživeo POMRAČENJE, pa polupao sve pred sobom - Zavladao MUK na imanju (VIDEO)

Zadruga

Haos se nastavlja: Filip hoće da spava sa Teodorom, ona skupila poslednji gram dostojanstva! (VIDEO)