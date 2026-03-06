Novo šok saznanje: Aneli poludela zbog saznanja da je Luka oženjen, otkrila da ih je njegova majka gurala u brak pred Elitu 9! (VIDEO)

Opšte rasulo!

Aneli Ahmić napravila je haos u emisiji "Gledanje snimaka" zbog saznanja da je Luka Vujović bio u braku dok je bio sa njom, a onda je i otkrila da je njegova majka Biljana Vujović predložila da se venčaju pred njegov ulazak u devetu sezonu najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Ja sam rekao da mogu da se venčan u inostranstvu, ali da u Srbiji ne mogu - rekao je Luka.

- Hoću da kažem Tamari da ne komentariše Luku negativno ako to radi -

- Biljana je predložila da se venčamo tri dana pred ulazak. Rekla je da je nesigurna i da uđe ovde kao oženjen. Je l' to rekla? - otkrila je Aneli.

- Ne, kako je bolesna... Možda i jeste Biljana rekla - govorio je Luka.

- Meni je ovo bitno jer je bio sa mnom i bio je u braku, k*rvetino jedna - besnela je Anita.

- K*rvatina ti je mama, donesi dezodorans - rekla je Anita.

- Meni je bio verenik, a ti si samo j*bačica - dodala je Ahmićeva.

- Ja sam razveden. Ona je rekla da nikad nije završila sa Asminom, tako da je ona i dalje u braku sa Asminom - govorio je Vujović.

- Da, ali ne na papiru. Ti si venčan, verio si me, a Biljana predlagala da se uzmemo pred rijaliti. Nisam ja budala da se uzmem sa budalom - pričala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić