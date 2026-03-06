AKTUELNO

Anita doživela totalno pomračenje: Luka je doveo do tačke pucanja, ona zbog Aneli dobila nervni slom! (VIDEO)

Haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su zaratili za vreme reklama, a ona je urlala na sav glas jer nije mogla da podnese da on ima bilo kakvu komunikaciju sa Aneli Ahmić.

- Ja na ovu skačem, a ti nemaš potrebu da stopiraš ono što ja tebi tražim. Ti samo nastavljaš i mene izvodiš iz takta - urlala je Anita.

- Sram te bilo što na mene prebacuješ. Zbog čega sad plačeš? - dodao je Luka.

- Ne možeš da joj odgovaraš, ne možeš! Ja ću njoj da j*bem mater, samo je pitanje kada. Ja nju ne mogu da gledam, a ovo sve ti praviš jer ne želiš da stopiraš i kad ti kažem da ne odgovaram ti njoj lično odgovaraš i praviš me ludom - govorila je ona.

- Što ti Anđelu nisi rekla da te boli k*rac? - pitao je Luka.

- Ja branim tebe i mene, a kakva veze ima da li si bio oženjen dok si bio veren sa njom? - urlala je ona.

- Raskini. Ti si sad pričala sa Anđelom kakav vam je odnos bio, da li je bio fejk... Ko je pričao više ti sa Anđelom ili ja sa Aneli? Ti dopuštaš da Aneli tebe izbaci iz takta, svađala si se sa njom pre nego što sam reč rekao - govorila je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

