NOVA ERA SAVREMENOG NAORUŽANJA JE TU! Željko Mitrović predstavio LASER koji sa lakoćom seče ČELIK, pa otkrio da priprema do sada najveći DIGITALNI MEDIJSKI PROJEKAT (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović predstavio je laser za posebne namene, koji će, kako ocenjuje, najviću korist imati u vojnim i policijskim sistemima. Ovo je ujedno i početak nove ere savremenog naoružanja.

Granice nemogućeg, uprvo je pomerio vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, koji samostalno radi na nekoliko novih projekata.

Među njima je i laser za posebne namene, sa kojim je upoznao članove informativne redakcije televizije Pink.

- Draga moje redakcijo, dragi novinari, vi ste prvi kojima ću pokazati laser male snage, koji je vrlo precizan, potpuno bezbedan za sve vas koji sedite ovde za stolom. A kasnije ću govoriti o laserima velike snage koje pripremam i zbog kojih ne spavam već mesecima, ali vrlo sam blizu toga da samostalno napravimo 5-kilovatni laser sa apsolutno najboljim lensom koji sredjuje žižnu daljinu - rekao je Mitrović i demonstrirao kako ovaj laser radi.

- Znači, ovo sam uradio sada sa par metara, to isto mogu da uradim sa istom preciznoću i sa kilometar. Tako da, evo, kao što ste videli, kao što samo rekao, potpulo je bezbedno, ništo vam se nije desilo - dodao je Mitrović nakon demonstracije.

Mitrović je zatim malo bolje objasnio kako ovaj laser zapravo funkcioniše.

- Hteo se vam prvo da predstavim, najpre svoje redakcije i ljudima kojima verujem i onima koji meni veruju, da laser, veoma male snage, sa recimo, 100 vati i sa relativno pristojnim lensom, može sa desetak, 20, 30 i do 100 metara seći lim, seći bilo kakav materijal koji u vojnoj industriji se koristi. Tako da, ako ovo možemo da izvedemo sa 100 vati, ovako precizno i na ovako bezbedan način, možete misliti što možemo sa 100 kilovata. Mi smo trenutno u proizvodnji jednog od 2 kilovata, znači, to je 20 puta jači od ovog, i jednog od 5 kilovata, koji je 50 puta jaći od ovog, to bi značilo da sa udaljenosti ili sa razdaljine do kilometar, on može da preseče čelik od, recimo, 3 santimetara, što je potpuno neverovatno, a da ne govorim da, recimo, 50 ili 100 kilovata, mogu taj čelik seći i na daljine do 15 kilometara - rekao je Mitrović i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako da, evo, pravimo automatiku sad trenutno, to nas okupira, automatika za treking, za veoma brzo praćenje objekata koji lete, tako da se već u ovoj fazi, ja mislam za 10 dana, može izbaciti proizvod koji je antidronski pre svega i koji čini da, recimo, može obezbediti dodatno aerodrome ili nekakve privatne posede. On u svom sklopu ima jedan radarski sistem i ima treking sistem sa kamerom s kojim lokuje metu i meta šta god da radila u vazduhu, on je stalno lokovan i za manje od nekoliko sekundi napravi veliku emisiju energije, a zapravo veliku emisiju fotonskog snopa koji praktično to iseče i zapali - rekao je Mitrović.

'MINISTRE KONAKOVIĆU, NA PAR DANA ĆU SUSPENDOVATI NAŠ SUKOB, DOK VAŠI GRAĐANI NE BUDU NA SIGURNOM' Željko Mitrović potpuno BESPLATNO ponudio svoj priv

Mitrović je priznao da je ovo samo jedan od projekata zbog kojih ne spava već skoro godinu i po dana, a da će najvažniji od njih predstaviti već za koji dan.

- Imam nekoliko projekta zbog kojih ne spavam, već skoro godinu i po dana, ovo je jedan, a drugi ću ostaviti da najavim u nedelju ili ponedeljak. To je možda jedan od najvećih digitalnih medijskih projekata, u kome je angažovano hiljadu robota. Tako da, za sad je dovoljo, a u nedelju ili ponedeljak ćete saznati detalje - rekao je Mitrović.

Foto: TV Pink Printscreen

Već u sledećoj fazi koja obuhvata veću snagu, projekti vlasnika Pink Media Group pridružiće se kompaniji PR-DC. Mobilni, laserski, vojni i policiski sistemi ujedno će označiti početak potpuno nove epohe u savremenom naoružanju.

