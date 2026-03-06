NOVA ERA SAVREMENOG NAORUŽANJA JE TU! Željko Mitrović predstavio LASER koji sa lakoćom seče ČELIK, pa otkrio da priprema do sada najveći DIGITALNI MEDIJSKI PROJEKAT (FOTO+VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović predstavio je laser za posebne namene, koji će, kako ocenjuje, najviću korist imati u vojnim i policijskim sistemima. Ovo je ujedno i početak nove ere savremenog naoružanja.

Granice nemogućeg, uprvo je pomerio vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, koji samostalno radi na nekoliko novih projekata.

Među njima je i laser za posebne namene, sa kojim je upoznao članove informativne redakcije televizije Pink.

- Draga moje redakcijo, dragi novinari, vi ste prvi kojima ću pokazati laser male snage, koji je vrlo precizan, potpuno bezbedan za sve vas koji sedite ovde za stolom. A kasnije ću govoriti o laserima velike snage koje pripremam i zbog kojih ne spavam već mesecima, ali vrlo sam blizu toga da samostalno napravimo 5-kilovatni laser sa apsolutno najboljim lensom koji sredjuje žižnu daljinu - rekao je Mitrović i demonstrirao kako ovaj laser radi.

- Znači, ovo sam uradio sada sa par metara, to isto mogu da uradim sa istom preciznoću i sa kilometar. Tako da, evo, kao što ste videli, kao što samo rekao, potpulo je bezbedno, ništo vam se nije desilo - dodao je Mitrović nakon demonstracije.

Mitrović je zatim malo bolje objasnio kako ovaj laser zapravo funkcioniše.

- Hteo se vam prvo da predstavim, najpre svoje redakcije i ljudima kojima verujem i onima koji meni veruju, da laser, veoma male snage, sa recimo, 100 vati i sa relativno pristojnim lensom, može sa desetak, 20, 30 i do 100 metara seći lim, seći bilo kakav materijal koji u vojnoj industriji se koristi. Tako da, ako ovo možemo da izvedemo sa 100 vati, ovako precizno i na ovako bezbedan način, možete misliti što možemo sa 100 kilovata. Mi smo trenutno u proizvodnji jednog od 2 kilovata, znači, to je 20 puta jači od ovog, i jednog od 5 kilovata, koji je 50 puta jaći od ovog, to bi značilo da sa udaljenosti ili sa razdaljine do kilometar, on može da preseče čelik od, recimo, 3 santimetara, što je potpuno neverovatno, a da ne govorim da, recimo, 50 ili 100 kilovata, mogu taj čelik seći i na daljine do 15 kilometara - rekao je Mitrović i dodao:

- Tako da, evo, pravimo automatiku sad trenutno, to nas okupira, automatika za treking, za veoma brzo praćenje objekata koji lete, tako da se već u ovoj fazi, ja mislam za 10 dana, može izbaciti proizvod koji je antidronski pre svega i koji čini da, recimo, može obezbediti dodatno aerodrome ili nekakve privatne posede. On u svom sklopu ima jedan radarski sistem i ima treking sistem sa kamerom s kojim lokuje metu i meta šta god da radila u vazduhu, on je stalno lokovan i za manje od nekoliko sekundi napravi veliku emisiju energije, a zapravo veliku emisiju fotonskog snopa koji praktično to iseče i zapali - rekao je Mitrović.

Mitrović je priznao da je ovo samo jedan od projekata zbog kojih ne spava već skoro godinu i po dana, a da će najvažniji od njih predstaviti već za koji dan.

- Imam nekoliko projekta zbog kojih ne spavam, već skoro godinu i po dana, ovo je jedan, a drugi ću ostaviti da najavim u nedelju ili ponedeljak. To je možda jedan od najvećih digitalnih medijskih projekata, u kome je angažovano hiljadu robota. Tako da, za sad je dovoljo, a u nedelju ili ponedeljak ćete saznati detalje - rekao je Mitrović.

Već u sledećoj fazi koja obuhvata veću snagu, projekti vlasnika Pink Media Group pridružiće se kompaniji PR-DC. Mobilni, laserski, vojni i policiski sistemi ujedno će označiti početak potpuno nove epohe u savremenom naoružanju.

Autor: Iva Besarabić