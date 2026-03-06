AKTUELNO

Domaći

Urlikanje, suze, haos i lom: Totalno pomračenje Anite Stanojlović, zbog Aneli pravi Luki pakao od života! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol u odabranima!

Anita Stanojlović nastavila je da se svađa sa Lukom Vujovićem čim je otvorila oči. Ona je na sav glas urlala i plakala zbog Aneli Ahmić.

- Ja ne konstatujem Aneli. Milan je pitao Aneli da li je znala, a zamisli da Anđelo tako ustane... Ona je njoj dobacila da je k*rva i krenule su da se vređaju - govorio je Luka.

- Ti si pričao sa Matorom, folirantu jedan. Ne možeš da pričaš ako te voditelj ne pita - jecala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa niste vi ovde producenti da odlučujete - umešao se Terza.

- Ja branim tebe i mene od Anđela, a ti raspravljaš sa njom tvoje stare probleme - urlala je Anita.

- Milan je pitao samo da li je znala da sam razveden, a ona je rekla da je Biljana htela da se venčamo i ja sam rekao da je istina. Ti si odmah ustala i rekla: "Šta hoće ova k*rva?". Ja kad sam je vređao ti si govorila zašto imam potrebu to da radim i da svi govore da imam emocije - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

