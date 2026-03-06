AKTUELNO

Domaći

Horda obezbeđenja ih prati u stopu! Anitino urlikanje odzvanja Šimanovcima, Luka ne zna šta da radi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Anita Stanojlović nastavila je da pravi haos Luki Vujoviću, a od njenog urlikanja odzvanjalo je dvorište.

- Samo jednu reč da kažem kao što sam sada rekao, pa ćeš scenu da praviš - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego te boli ku*ac, sada ćeš ti da vidiš šta ću ja da ti pravim do kraja - urlala je Anita.

- Sa mnom si završila - rekao je Vujović.

- Ma to ćeš da vidiš tek, nemoj da me vučeš za jezik i da me teraš da pričam - urlala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledaj koje scene praviš?! Praviš gore scene od Aneli - rekao je Luka.

- Tebi treba obezbeđenje da te brani od mene, je l' moguće - rekla je Anita.

- Koji je problem?! Anita sve je okej, smiri se - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Urlikanje, suze, haos i lom: Totalno pomračenje Anite Stanojlović, zbog Aneli pravi Luki pakao od života! (VIDEO)

Domaći

Karambol: Maja i Alibaba ne prestaju da urlaju, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Domaći

Urlikanje umalo slomilo prozore! Totalni razor Ahmića! Nerio i Aneli dreče jedno na drugo: Ova žena i moja ćerka su mi najpreče na svetu (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Nastavlja se rat Maje i Boginje, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje! Uroš totalno podivljao, ne može da veruje šta Anita dopušta (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje ih prati u stopu! Sofija ne prestaje da ponižava Terzu, karambol u dvorištu (VIDEO)