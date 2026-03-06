Horda obezbeđenja ih prati u stopu! Anitino urlikanje odzvanja Šimanovcima, Luka ne zna šta da radi (VIDEO)

Karambol!

Anita Stanojlović nastavila je da pravi haos Luki Vujoviću, a od njenog urlikanja odzvanjalo je dvorište.

- Samo jednu reč da kažem kao što sam sada rekao, pa ćeš scenu da praviš - rekao je Luka.

- Ne, nego te boli ku*ac, sada ćeš ti da vidiš šta ću ja da ti pravim do kraja - urlala je Anita.

- Sa mnom si završila - rekao je Vujović.

- Ma to ćeš da vidiš tek, nemoj da me vučeš za jezik i da me teraš da pričam - urlala je Anita.

- Gledaj koje scene praviš?! Praviš gore scene od Aneli - rekao je Luka.

- Tebi treba obezbeđenje da te brani od mene, je l' moguće - rekla je Anita.

- Koji je problem?! Anita sve je okej, smiri se - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić