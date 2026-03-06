AKTUELNO

Lom u emisiji uživo! Luka poručio Aneli da je bolesnica jer misli da je bila ljubavnica, iako je zaista bila, ona ga oduvala: On i Biljana su dve NAJVEĆE PREVARE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lavica u punoj snazi!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić, koja se posvađala sa Lukom Vujovićem.

- Ti si bolesna, kretenčino, pazi, ljubavnica si bila, šta tebi neće da padne na pamet - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam bila?! Na papiru si oženjen, zašto nisi rekao...On je jedan patološki lažov, verio me je, veridbu si pravio na moj rođendan, je l' ti je to jasno, Lazare Vujoviću?! Kada je ovaj Lazar lažljivi - rekla je Aneli.

- Ona je toliko bolesna da nema dalje. Ko te je lagao?! Razveden sam - rekao je Vujović.

- Prevaro nacije...Pričao je dva, tri puta preda mnom sa tom ženom, nikada mu ništa nisam rekla. Rekao je da im je uplatio da idu u Ameriku ona i sin, šta su oni pričali, ja mogu samo da slutim, pa sam počela da sumnjam...Bila je neka raspravica, da li možda da će ući on, ja sam govorila: "bog zna šta će raditi", ona kao: "voliš li ti njega toliko? zašto se onda ne uzmete". Ta adminka je htela da ga oženi za papire u EU - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- On da se uzeo sa tobom, on bi imao 15. identitet - našalio se Darko.

- Da. Bila bih ljubavnica i prevarena ljubavnica, zamisli to...Ja sam upoznala dete sa lažovom, za mene su on i Biljana dve najveće prevare - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

