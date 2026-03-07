Ko je oženjen: Luka ili Lazar?! Luka pretvorio mozgove svih u kašu pričom o razvodu, pa potvrdio da PAPIROLOŠKI NIJE RASTAVLJEN OD ŽENE (VIDEO)

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao na temu razvoda od bivše supruge.

- Zbog čega nisi svojoj verenici doskorašnjoj nisi rekao da si oženjen - pitao je Darko.

- Ja nisam oženjen, ja sam razveden. U Srbiji ona jeste ljubavnica, u Turskoj nije bila ljubavnica. Luka je 2022. godine se razveo sa svojom bivšom suprugom Ninom, ja zato mogu da putujem sa svojim sinom gde hoću, zato je mene Švajcarska proterala 15 dana ranije. Da bi ja mogao da viđam svog sina, Luka se danas zove Lazar, Luka je promenio ime. Papir, kao zaključak, taj papir je verovatno kod tebe, ima taj papir kod zeta advokata i kod Biljane. Da, istina je da je to pre moglo da se završi kroz par sati, ali to sada ne može - rekao je Luka.

- Gde si se razveo ti - pitao je Darko.

- Razveo sam se u Nemačkoj, ali nisam prisustvovao. Moja supruga do 2021. godine nije radila nikada, kada se zaposlila, htela je da uzme stan. Mi smo se razišli kada je rekla da ima novog dečka. U Nemačkoj nisi samohrana majka ako si venčana, nemaš beneficije da plaćaš stan 30 odsto i milion nekih stvari - rekao je Luka.

- Kome je Nina podnela zahtev za razvod braka?! Ako ti u Srbiji sklopiš brak u Smederevu, ne možeš da se razvedeš u Kruševcu - pitao je Darko.

- Ja sam se tada bunio, pa može, ja sam razveden. Sud u Frankfurtu, Nina se pojavila sa advokatom, moj advokat je bio tu. Ja sam se žalio da hoću da se razvedem u Srbiji da bih sprečio da me ne proteraju. Oni su meni poslali u zatvor nešto da odgovaram na pitanja. On se pojavio i sporazumno smo se razveli. Moj advokat se bunio, ja sam bio protiv da se razvedem. Mora da se ne živi zajedno ne znam koliko, sve je nabrojao njen advokat, nisam imao šanse. Na sve moguće načine sam pokušao da se ne razvedem, na kraju mi je došao papir da sam razveden. Nina je hrvatski državljanin, sklopili smo brak u Surčinu...Kažu mi u Palati pravde da se čeka tri meseci, kada sam predao papire, oni su mi rekli da treba od svakog postupka original. Meni žena šalje brzom poštom sve original, ja sam hteo da se venčam sa Karićevom drugaricom onom, ona je nemački državljanin. Luka je pričao sa porodicom i rečeno je da je lakše da promenim ime, da mogu da putujem. Na konto promene imena sam sva dokumenta menjao - rekao je Vujović.

- Ako si planirao da se venčaš sa Aneli i to vrlo brzo posle veridbe, zbog čega se nisi pozabavio birokratskim problemima u Srbiji i zbog čega se nisi potrudio da taj brak bude u Srbiji okončan papirološki - pitao je Darko.

- Ona sada ide na svoju vodenicu, ja mislim da sam joj to rekao. Ona mnogo laže i sada će sve da okrene na svoju vodenicu. Siguran sam da sam joj rekao, jer kada sam Ninu zvao, rekao sam joj da je lakše da dođe da se razvedemo u Srbiji jer je komplikovano, naravno da hoće da dođe...Karice sam menjao od Luka u Lazar - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić