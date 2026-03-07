Bukti rat! Anita i Aneli ušli u žestok okršaj, pljušte uvrede: Je l' ti ćerka zna da si prenosila kofere (VIDEO)

Haos!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem, a Anita i Aneli su ušli u nikad brutalniji sukob.

- Ja kažem da mislim da sam joj rekao - rekao je Luka.

- Nisi, kao da ja to ne bih rekla ovde. Bolesnice, tebi to ne smeta, tebi je lepo da si ljubavnica, jer nisi normalna...Je l' ti sin zna da si ljubavnica - dobacivala je Aneli.

- Je l' mi diraš sina kur*etino - ponavljala je Anita.

- M*š bolesnice na lečenje - dobacivala je Aneli.

- Je l' tebi zna ćerka da si bila zaštićeni svedok i da si nosila kofere. Objasni ćerki da si koferašica, da li će ćerka biti ponosna što mama traži tati da donese malo da se povuče - urlala je Anita.

- Secite ovo i tužbice za bajadericu...On Darko ne sme da odgovara, Anita upravlja programom i prelazi preko stola da bi nju ušutkao - rekla je Aneli.

- Ja sam u Srbiji Lazar, a venčao sam se kao Luka - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić