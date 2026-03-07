Varala Srđana sa njegovim drugom? Alibaba razotkrio Kačavendu do srži, a tek da čujete kako je klincu od 16 godina slala p*rno snimke! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o svađi sa Milenom Kačavendom.

- Asmine, koliko ti se smučila Milena Kačavenda? - upitao je Darko.

- Mnogo. Već dva ili tri meseća joj ćutim, ali najviše mi se zgadila kad je ponizila Cimija zbog garderobe. Ne podnosim kad se ponižava neko na osnovu garderobe, kad ponižava Mikija da smrdi dok se čovek kupa tri puta dnevno. Svakog ponižava i za stolom se ponaša kao bauštelac, smučila mi se baš. Danas se obukla kao za maturu, očekivala je da će biti prva tema. Žena je dosadna, hoće da se čuje kad priča, a mi kad pričamo onda ona vergla po šest sati. Kada sam ušao ovde, rekao sam da ne treba niko da me brani, a pogotovo ne lažno - rekao je Alibaba.

- Da li si shvatio da su Janjuš i Miki bili u pravu šta su pričali za nju? - upitao je Darko.

- U nedelju ću ti napraviti spisak koga je sve izdala, a onda ću ti i dati ime i prezime čoveka koji je navodno pokojni verenik - rekao je Alibaba.

- Kakvi su to snimci na kojima se ona zadovoljava i dira se prstima? - upitao je Darko.

a- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s*se i govorila da joj stavi onu stvar između s*sa. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba.

- Da li je ona varala Srđana? - upitao je Darko.

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks - rekao je Alibaba.

- Ti si rekao da je Milena incest majka čim pokazuje sinu Anđelov polni organ - rekao je Darko.

- Da, pa i jeste. Šta je onda ona ako nije to? Još nisam čuo da je majka pokazala sinu p*nis od frajera s kojim se dopisuje. Mene je Milena zvala na video poziv po četiri ipo sata, pratio sam je do stana i onda me zove do 6 ujutru i hoće da priča sa mnom. Mene ona nije privlačila jer sam bio sa Stanijom, ali mi smo se čuli na video-poziv po četiri sata. Uvek je oblačila s*ksi pidžame da joj se vide grudi i da me zavede, ali meni je Bebica rekao da mu je ona rekla: ''Alibaba je odlepio za mnom'' i ja nisam verovao Bebici tada. Ja nikad nisam ulazio u te teme s njom. Ja s njom nisam hteo ništa zbog moje mame, ali neću da lažem sigurno. Ona je slala momku kog nikad nije videla kako dahće i kako se dira dole, a ona ne zna ništa o lažnom vereniku - rekao je Alibaba.

- Ona je tebi zapretila Srđanom Kačavendom? - upitao je Darko.

- Možemo 1 na 1, ali koliko sam čuo on se nje odrekao i blam ga je kad neko spomene nju. Kad izađemo, ja ću poslati adresu gde ću živeti i nek mi napravi zube kao što kaže da je Luki napravila zube. Ja vodim mrtvu pijanu ženu koja meni može biti mama - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić