Neviđeni haos u Eliti: Kačavenda zbog Alibabinih monstruoznih optužbi završila u suzama, pa doživela nervni slom i gađala ga flašicom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Karambol!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o svađi sa Asminom Durdžićem.

- Milena, kakvim te snimcima Asmin drži u šaci? - upitao je Darko.

Krade ona, krala je i napolju: Asmin progovorio o Kačavendinim izdajama i pijanstvima (VIDEO)

- Nisam upućena, nadam se da njegova podrška to kači. Od majmuna do čoveka ide, a kod njega je obrnuta situacija. Što se snimaka tiče, tako nešto ne postoji da ja znam, ali nadam se da Tanja prati situaciju. Sve to demantujem, to su notorne budalaštine. Izbrkao je pola stvari, a hotel možeš da proveriš kada sam sa suprugom provela četiri dana i sa svojom decom. Sve što je govorio, sve će morati da dokaže. P*rno snimke verujem da je njegova podrška objavila, a ovaj čovek nije normalan - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj kako si molila verenika da ti sv*ši u oko, nemoralna majko - rekao je Alibaba.

- Ovo je jedna takva p*čkurina. On je slagao da sam ja njemu prva j*bala mater i sad se setio da je David lažni verenik, a bio je Marko. Jasno sam zapamtila svaku reč koju je rekao, sve to demantujem i sve je idealno da se doda visoko tehnološkom kriminalu. On se zakleo u Noru da ima sve dokaze crno na belo - rekla je Milena.

ŠOK! Mimas krije od Gruje da je trudna?! On preko televizije traži da se uradi test, nakon raskida prolazi kroz haos: Imala je 49 kilograma, a sad 60

- Zakuni se u sinove da nisi slala snimke - rekao je Alibaba.

- Kako da ne, čovek je oboleo - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si nimfomanka jedna, babo od 50 godina - rekao je Alibaba.

- On je mene zvao i kukao po čitav dan apsolutno. Mene blam zbog njegovih roditelja i vodim računa šta pričam, ali neću više ćutati. Ja sam ovo samo čekala, za određene stvari i ćutim. Mene je Stanija molila da vodim računa o njemu jer on ima žestoke prebačaje, bila je frka od ulaska šta će da uradi i sada on sve obrće i hvata se na Anđelovu priču. Je l' neko normalan da je on mene vaćario? On meni pominje da su me se Srđan i deca odrekla, samo neka priča i nek se bavi time. On nam j*be mamu i priča mi sinoć da li mi je skinut honorar ili nisam. Usr*ću mu se u život ovde, nasrtanje isključivo na Uroša, Daču i na žene. Priča da sam ja mafijašica, onda nije trebao da pravi mafijašici dete. Ja ću s njim da se bavim argumentima iz ove sezone, ali me neće ućutkati nikako. Ovo je on hteo i sad će on da dobije rat, a o meni može da priča da sam k*rva i nek jede g*vna kako hoće. Zamisli molim te došao Asmin da priča da sam pedofil, ovaj čovek kad god se kleo u Noru je lagao - rekla je Milena.

Haos u dvorištu! Terza i Uroš u brutalnom verbalnom klinču, pljušte provokacije (VIDEO)

- Je l' si se bacala pod motor tom nekom liku? - upitao je Darko.

- To je čuvena priča koju je izmislio Ivan Marinković u Eliti 7, a kako možeš da voziš motor i da sam se nekom bacala? Dajte mi tog motoristu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si varala muža nekad u hotelu? - upitao je Darko.

- Nikad u životu. U tom hotelu sam pravila kongres za trajnu šminku, ali ja sam tamo bila sa Srđanom i decom - rekla je Milena.

Volela sam oženjenog, u čemu je problem?! Milena Ćeranić priznanjem podigla prašinu, košarkaš s njom varao trudnu ženu

- Kako komentarišeš to što Asmin kaže da si incest i p*rno majka? - upitao je Darko.

- Ovo još nisam doživela, j*baću mu mamu u p*čku. Jedino što imam da kaže - grcala je Milena u suzama.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

