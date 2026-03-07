Posle ovih reči se nikad neće oporaviti: Uroš otvorio Majin dosije i stavku po stavku joj natrljao na nos, ovako brutalan nije bio nikada! (VIDEO)

Sahranio je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani advokatici.

- Ja se izvinjavam unapred za vokabular, ali moram da dozvolim sebi da se spustim na ovaj nivo. Najstrašnije osuđujem Asmina za ovo što je rekao Mileni Kačavendi da je incest majka, a svi su ćutali kada je on izgovarao meni ove reči. Ja sam k*rvetina, dobro jutro Srbijo dok mi je sin p*der. Ja i to osuđujem kao majka, ali u ovoj kući samo je Jovana incest majka koja je skinula svom detetu nevinost. Od 13. septembra ovde postoje priče sa kojima su takmičari ušli spremni i naravno da nema - rekla je Jovana, pa dodala:

- Milena Kačavenda mi je jako psovala sina, ona je bila kao izvršni direktor gornjeg doma. Ja sam to govorila kroz sve ankete. Čovek koji se kaje za izgovorene reči jednoj majci, ne može to da ponovi. Ja ga osuđujem najstrašnije za to što je izgovorio, ali za ove ljude koji se raduju, ja ću samo da podsetim gledaoce da su ovi što su se radovali, oni su podržavali Kačavendu kada je meni vređali sina. Ako se tako nešto kaže jednom ničim izazvano, oni imaju lične interese oko kojih se sukobe. Da su to osudili tada, do ovoga nikada ne bi došlo. Problem je psihološki profil ovde ovih degenerika. Kakva kultura?! Pričaju da mi je sin pe*er, šta ja treba da kažem, da kažem "hvala"?! Ovo je brlog nemorala, ljudsko dno - rekla je Jovana advokatica.

- Ne stajem ni na Asminovu ni na Kačavendinu stranu. Oni su kovali plan protiv Aneli, ostali su na kraju Kačavenda, Asmin i Dača, evo raspali su se. Vidimo da njihov odnos nije ni bajan ni sjajan, oni su po meni bili prisni na ljubavnom klipu, da se prisetimo kako su se branili, na kraju su se lažno branili, imali su cilj da unište Aneli, ali su na kraju uništili sami sebe...Maja je mene ponižavala, ja nisam beskućnik, niti sam siroče. Govorila mi je da sam greška prirode, pominjala je neke gluposti - rekao je Uroš.

- Idi plači nasilniče. Luka ti je skinuo masku - rekla je Maja.

- Ti si ženturača koja demonstrira ovde svoje nasilničke sposobnosti. Ti si borac za nemoralne i bludničke radnje. Maja govori da ima stav, a uglavnom joj stave. Filip Đukić nije mogao da je j*be jer je čovek bio u vidno alkoholisanom stanju - rekao je Uroš.

- Pobeleo si, ponavljaš se - rekla je Maja.

- Maja Marinković je osoba koja mi je rekla da sam udomljen ker, sram te bilo. Ja nikada nikog nisam udario, a ona sada traži podršku od Luke. Ona je meni presmešna, pokretni bilbord za blam i sram - rekao je Uroš.

- Ja sam za ovog dečka uvek bila tu, a on je dokazao da mu je kadar bitniji od prijateljstva i sada si uništen - rekla je Maja.

- Jedina uništena si ti jer sam te ja uništio sa svojim argumentima - rekao je Uroš.

- On je ovde pljuvao svog oca, on je udomljen ker. Mali je uništen, svima želi loše, svakoga ponižava i vređa - rekla je Maja.

- Ona morališe drugima, a nema pokrića za to - rekao je Uroš.

- Do kad ćeš da vređaš ljude i ponižavaš? Ovaj mali je fanatik jedan običan, a kada mu se sastavi istina u lice onda ćuti i trpi tri dana - rekla je Maja.

Autor: N.Panić