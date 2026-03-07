Loš si čovek, znaš li kako se ona oseća?! Maja žestoko osudila Asmina, on priznao da se kaje: Ja sam ti rekao da mi je žao (VIDEO)

Kakav blam!

Maja Marinković sedela je sa Milenom Kačavendom u pušionici, kada je ušao Asmin Durdžić, te je Milena odmah napustila istu, a potom je Marinkovićeva žestoko osudila Asmina.

- Incest je kada pol*o opštiš sa svojim sinom - rekao je Stanić.

- Pošto si zlo, možeš...Rekla sam ti moje mišljenje o tebi- rekla je Maja.

- U pravu si, ja sam ti rekao da mi je žao - rekao je Alibaba.

- Znaš kako se ona oseća?! Asmine, meni su oči bile pune suza. Šta si izgovorio bre?! Sram te bilo! Ti Asmine si toliko loš čovek, da to nije normalno - rekla je Maja.

- Znam, kada me čačneš, najgori sam - rekao je Asmin.

- Ona je zastupala tebe i tvoje stavove - rekla je Maja.

- Zbog Marka Đedovića me je zastupala - rekao je Asmin.

- Ma je l', što nisi to tada pričao?! Nisi iskren, svakog prodaješ ovde. Nisi pošten, a ja sam te dobro procenila, znaš?! Ti si spreman na sve - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić