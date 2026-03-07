RASKRINKAVANJE LUKE VUJOVIĆA: Anita prolila reku suza jer je LJUBAVNICA, pa saznala da je pesmu koju joj je posvetio pevao Aneli Ahmić

Ovo niste smeli da propustite!

Prethodne noći u Eliti održana je emisija "Pitanja novinara", a tom prilikom je u emisiji došlo do žestokog sukoba između Anite Stanojlović i Luke Vujovića. Naime, njihov sukob je krenuo i pre emsije, a razlog je bila Aneli Ahmić.

Luka je tokom čitave noći pravila haos Luki, a na samom početku emisije je reagovalo i obezbeđenje.

Kako Anita nije htela da učestvuje u emisiji, Veliki šef je doneo odluku te ju je žestoko kaznio jer je prekrišla osnovono pravilo boravka u Elite.

Luka je u nekoliko navrata pokušao da smiri Anitu, ali mu nije polazilo za rukom, šta više, ona je nastavila da mu zamera Aneli i to što ga je uhvatila kako joj se smeje.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao na temu razvoda od bivše supruge.

- Ja nisam oženjen, ja sam razveden. U Srbiji ona jeste ljubavnica, u Turskoj nije bila ljubavnica. Luka je 2022. godine se razveo sa svojom bivšom suprugom Ninom, ja zato mogu da putujem sa svojim sinom gde hoću, zato je mene Švajcarska proterala 15 dana ranije. Da bi ja mogao da viđam svog sina, Luka se danas zove Lazar, Luka je promenio ime. Papir, kao zaključak, taj papir je verovatno kod tebe, ima taj papir kod zeta advokata i kod Biljane. Da, istina je da je to pre moglo da se završi kroz par sati, ali to sada ne može. Razveo sam se u Nemačkoj, ali nisam prisustvovao. Moja supruga do 2021. godine nije radila nikada, kada se zaposlila, htela je da uzme stan. Mi smo se razišli kada je rekla da ima novog dečka. U Nemačkoj nisi samohrana majka ako si venčana, nemaš beneficije da plaćaš stan 30 odsto i milion nekih stvari - rekao je Luka.

- Kome je Nina podnela zahtev za razvod braka?! Ako ti u Srbiji sklopiš brak u Smederevu, ne možeš da se razvedeš u Kruševcu - pitao je Darko.

- Ja sam se tada bunio, pa može, ja sam razveden. Sud u Frankfurtu, Nina se pojavila sa advokatom, moj advokat je bio tu. Ja sam se žalio da hoću da se razvedem u Srbiji da bih sprečio da me ne proteraju. Oni su meni poslali u zatvor nešto da odgovaram na pitanja. On se pojavio i sporazumno smo se razveli. Moj advokat se bunio, ja sam bio protiv da se razvedem. Mora da se ne živi zajedno ne znam koliko, sve je nabrojao njen advokat, nisam imao šanse. Na sve moguće načine sam pokušao da se ne razvedem, na kraju mi je došao papir da sam razveden. Nina je hrvatski državljanin, sklopili smo brak u Surčinu...Kažu mi u Palati pravde da se čeka tri meseci, kada sam predao papire, oni su mi rekli da treba od svakog postupka original. Meni žena šalje brzom poštom sve original, ja sam hteo da se venčam sa Karićevom drugaricom onom, ona je nemački državljanin. Luka je pričao sa porodicom i rečeno je da je lakše da promenim ime, da mogu da putujem. Na konto promene imena sam sva dokumenta menjao - rekao je Vujović.

Tokom Lukinog izlaganja, Anita i Aneli su započeli žestok sukob.

Nakon Luke, Darko je razgovarao sa Anitom Stanojlović o njihovom sukobu, te je Anita otkrila da Luka kada god napravi problem, menja priču i pominje Anđela Rankovića.

- Zato što prelazim preko svega, ja mu zamerim, on kaže važi i ja pređem preko toga. Ne znam više kako da mu pokažem da mi to stvarno smeta. On nikada ne shvati da sam ja ozbiljna, on to gleda kao glupost, kaže: "važi" i to ne promeni. Tako sam htela da mu dam do znanja da to mora da promeni. Očekivala sam da će da dođe, da priđe i da pita šta se dešava - rekla je Anita.

- Da li misliš da u situacijama kada mu zameraš priču sa Aneli, on spinuje na tvoju komunikaciju sa Anđelom samo da bi sa sebe skinuo to - pitao je Darko.

- On verovatno čeka da se posvađamo, prebaci mi da bi spinovao priču sa njega, na mene. Ja sam danas branila naš odnos, ako sam ja loša, zašto nisam tada bila loša kada su me gurali u odnos?! Dok se svađa sa Aneli, on se ne svađa zbog mene, nego zbog njih, nije ista težina...Ma on zna da je kriv! Spinuje priču sa njega, na mene, da bih ja morala da se pravdam, a ne da ga napadam - rekla je Anita.

Anita je potom progovorila o Lukinoj majci Biljani i spekulacijama da ju je nazvala "bajadera" te je otkrila da ako je to istina da će je tužiti.

- Naravno da neću tužiti ženu, kakva je to nebuloza...Verovatno postoji šansa da je i sa mnom dvostruka igra, čim stižu pitanja i ti postavlaš to pitanje...Možda ona mene ne podržava kao njegov izbor, ali će javno stati uz svog sina, što je normalno. Rekla sam da ako ne podržava, da se ne oglašava i da javno komentariše - rekla je Anita.

Darko je potom postavio Luki pitanje o pesmu "Pogledi u tami" koju večeras peva Aniti, a ranije je pevao sa Aneli.

- Kada, gde sam joj poručivao pesmu? - upitao je Luka.

- Budalo jedna, kod Drveta si mi poručio pesmu - rekla je Aneli.

- Ja sam pevao Aneli preko trideset pesama, ali nisam išao kod Drveta i to poručivao - rekao je Luka.

- Umesto da kažeš meni: ''Izvini'', ti se smeješ ovde i sprdaš. Ja sam pevala tri pesme s Anđelom i nikad nisam spomenula - rekla je Anita.

- Sad si me Darko ukanalio Boga mi. Majke mi nisam namerno, kako sad da se izvadim? - rekao je Luka.

Nakon što je saznala da je Luka i Aneli pevao pesmu "Pogledi u tami"; Anita se osamila u dvorištu i sve vreme ronila suze zbog Lukine izdaje. NJoj se u jednom momentu pridružio Luka, te je pokušao da joj objasni sve, ali pošto mu to nije polazilo za rukom, on je krenuo da je proziva.

Darko je razgovarao i sa Aneli o Luki i Aniti , ali i pesmi "Pogledi u tami"

- Njegovi pogledi u tami i kada je u tami sa Anitom, upućuje mi poglede u tami. Ja sam bila isključena, vodim ratove sa Ivanom Marinkovićem, vodim ratove sa Asminom, sa svima, pa sam nekako to zapostavila, nisam pratila...Kada je ljut i kada se svađa sa njom, on pogleda u mene, a kada naiđem, on spusti glavu, nekako kao da mu je neugodno da se svađa ispred mene. Ne mogu da tvrdim da bih mogla da ga vratim - rekla je Aneli.

Autor: N.B.