RAT SE NE SMIRUJE! Asmin optužio Kačavendu da je varala bivšeg muža, pa je nazvao PORNO MAJKOM, ona doživela pomračenje

Vređalica se nestavlja.

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", Milena Kačavenda i Asmin Durdžić su nastavili sukob koji imaju prethodnih dana.

Tokom emisije "Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o svađi sa Milenom Kačavendom.

- Mnogo mi se smučila. Već dva ili tri meseća joj ćutim, ali najviše mi se zgadila kad je ponizila Cimija zbog garderobe. Ne podnosim kad se ponižava neko na osnovu garderobe, kad ponižava Mikija da smrdi dok se čovek kupa tri puta dnevno. Svakog ponižava i za stolom se ponaša kao bauštelac, smučila mi se baš. Danas se obukla kao za maturu, očekivala je da će biti prva tema. Žena je dosadna, hoće da se čuje kad priča, a mi kad pričamo onda ona vergla po šest sati. Kada sam ušao ovde, rekao sam da ne treba niko da me brani, a pogotovo ne lažno - rekao je Alibaba.

- Kakvi su to snimci na kojima se ona zadovoljava i dira se prstima? - upitao je Darko.

a- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s*se i govorila da joj stavi onu stvar između s*sa. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba.

- Da li je ona varala Srđana? - upitao je Darko.

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks - rekao je Alibaba.

Milena Kačavenda je nakon toga komenarisala Asmina i njegove uvrede:

- Nisam upućena, nadam se da njegova podrška to kači. Od majmuna do čoveka ide, a kod njega je obrnuta situacija. Što se snimaka tiče, tako nešto ne postoji da ja znam, ali nadam se da Tanja prati situaciju. Sve to demantujem, to su notorne budalaštine. Izbrkao je pola stvari, a hotel možeš da proveriš kada sam sa suprugom provela četiri dana i sa svojom decom. Sve što je govorio, sve će morati da dokaže. P*rno snimke verujem da je njegova podrška objavila, a ovaj čovek nije normalan - rekla je Milena.

- Zakuni se u sinove da nisi slala snimke - rekao je Alibaba.

- Kako da ne, čovek je oboleo - rekla je Milena.

- Ti si nimfomanka jedna, babo od 50 godina - rekao je Alibaba.

- On je mene zvao i kukao po čitav dan apsolutno. Mene blam zbog njegovih roditelja i vodim računa šta pričam, ali neću više ćutati. Ja sam ovo samo čekala, za određene stvari i ćutim. Mene je Stanija molila da vodim računa o njemu jer on ima žestoke prebačaje, bila je frka od ulaska šta će da uradi i sada on sve obrće i hvata se na Anđelovu priču. Je l' neko normalan da je on mene vaćario? On meni pominje da su me se Srđan i deca odrekla, samo neka priča i nek se bavi time. On nam j*be mamu i priča mi sinoć da li mi je skinut honorar ili nisam. Usr*ću mu se u život ovde, nasrtanje isključivo na Uroša, Daču i na žene. Priča da sam ja mafijašica, onda nije trebao da pravi mafijašici dete. Ja ću s njim da se bavim argumentima iz ove sezone, ali me neće ućutkati nikako. Ovo je on hteo i sad će on da dobije rat, a o meni može da priča da sam k*rva i nek jede g*vna kako hoće. Zamisli molim te došao Asmin da priča da sam pedofil, ovaj čovek kad god se kleo u Noru je lagao - rekla je Milena.

Kačavenda je nakon toga gađača Asmina flašom, je ju je nazvao "porno majkom", da bi mu nakon toga javno zapretila.

Anđelo Ranković je nakon toga da svoj sud o Mileni Kačavendi:

- Milena Kačavenda je sama govorila neke stvari za mene i pričala da je nešto pokazivala sinovima, a onda kad joj neko to spomene onda ona plače i ona je jadna. Kad ona izmišlja stvari o drugima, onda je sve to super. Nek trpi sad jer je ona zlo, ološ, loš čovek i zato što sam joj rekao da ima 50 godina i da je majka onda treba i da bude primer. Vidiš kako dođe na naplatu što moju mamu nije vadila iz usta, a zamisli kako boli učesnike iz svih sezona kojima si vređala porodicu. Ja bis*ksualac nisam i neću dirati tvoje sinove, ne brini se - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.