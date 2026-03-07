Nemam snage da... Hitno oglašavanje Mustafe Durdžića nakon Asminovog sukoba sa Kačavendom, sinu poručio samo jedno

Tokom prehodna dva dana u Eliti došlo je do brutalnog sukoba između Milene Kačavende i Asmina Durdžića, u kojem je Asmin izneo niz stvari o Kačavendi.

Naime, on je rekao da je Milena slala erotske slike i snimke momku od 16 godina, te ju je čak nazvao i "porno majkom", što je njoj nateralo suze na oči.

Tim povodom se na svom Fejsbuk profilu oglasio Asminov otac Mustafa i žestoko zamerio sinu na ponašanju:

- Najstrože osuđujem Asminov odnos prema Kačavendi. Za takve postupke ne postoji nikakvo opravdanje. Najavili smo bajramski ručak, ali sada ozbiljno razmišljamo da ga otkažemo. Asminova majka posti i plače od pet ujutru zbog svega što se desilo. - napisao je Mustafa pa se obratio svom sinu:

- Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka. To nisi smeo nikada da zaboraviš, ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima. Takve reči i takvo ponašanje prema ženi koja ti je pružila poštovanje i podršku su sramotni i nedopustivi. - napisao je Mustafa i dodao:

- Asmine, ja više nemam ni obraza ni snage da se ljudima, a prvenstveno ženama, izvinjavam zbog tebe. Svaki put kada pomislim da si dotakao dno, ti ga još dublje iskopaš. Nije normalno da mama i ja preuzimamo teret tvojih reči i postupaka, dok ti nastavljaš da se ponašaš kao da nikoga ne povređuješ.

Autor: N.B.