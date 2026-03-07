AKTUELNO

Domaći

Nemam snage da... Hitno oglašavanje Mustafe Durdžića nakon Asminovog sukoba sa Kačavendom, sinu poručio samo jedno

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tokom prehodna dva dana u Eliti došlo je do brutalnog sukoba između Milene Kačavende i Asmina Durdžića, u kojem je Asmin izneo niz stvari o Kačavendi.

Naime, on je rekao da je Milena slala erotske slike i snimke momku od 16 godina, te ju je čak nazvao i "porno majkom", što je njoj nateralo suze na oči.

pročitajte još

RAT SE NE SMIRUJE! Asmin optužio Kačavendu da je varala bivšeg muža, pa je nazvao PORNO MAJKOM, ona doživela pomračenje

Tim povodom se na svom Fejsbuk profilu oglasio Asminov otac Mustafa i žestoko zamerio sinu na ponašanju:

- Najstrože osuđujem Asminov odnos prema Kačavendi. Za takve postupke ne postoji nikakvo opravdanje. Najavili smo bajramski ručak, ali sada ozbiljno razmišljamo da ga otkažemo. Asminova majka posti i plače od pet ujutru zbog svega što se desilo. - napisao je Mustafa pa se obratio svom sinu:

Foto: Pink.rs

- Asmine, Kačavenda ti je bila kao majka. To nisi smeo nikada da zaboraviš, ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima. Takve reči i takvo ponašanje prema ženi koja ti je pružila poštovanje i podršku su sramotni i nedopustivi. - napisao je Mustafa i dodao:

- Asmine, ja više nemam ni obraza ni snage da se ljudima, a prvenstveno ženama, izvinjavam zbog tebe. Svaki put kada pomislim da si dotakao dno, ti ga još dublje iskopaš. Nije normalno da mama i ja preuzimamo teret tvojih reči i postupaka, dok ti nastavljaš da se ponašaš kao da nikoga ne povređuješ.

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

KAČAVENDI JE SVOJSTVENO DA PLJUJE, PA LIŽE! Peja isprozivao Milenu nakon žestokog sukoba s njegovim bratom Mikijem Dudićem: Taj njen nadobudni stav i

Domaći

NORA JE PLAKALA KAD SAM JOJ GOVORILA DA IDE DA VIDI OCA! Prvo oglašavanje Aneli Ahmić za Pink.rs nakon Asminovog ulaska u Elitu 9! Podržala Luku, pa i

Domaći

'LAŽE KAO PAS' Nakon što ga je Asmin pomenuo tokom suočavanja sa Aneli, za Pink.rs se oglasio izvesni Žika! Otkrio ISTINU o poznanstvu sa Ahmićevom i

Zadruga

Sukob se nastavlja: Zec i Najo nastavili da se peckaju zbog sukoba koji su imali van Elite (VIDEO)

Domaći

Dizali su Kačavendu u nebesa, a sada?! Oglasio se Mustafa Durdžić nakon prekida prijateljstva Asmina i Milene: Za nju nije štedeo reči

Domaći

Prvo oglašavanje Mustafe Durdžića nakon što je Asmin raskinuo sa Stanijom! Imao važnu poruku za bivšu snajku, evo o čemu je reč! (FOTO)