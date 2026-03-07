Ljubomorna je na mene: Aneli dala svoj sud o Aniti, kaže da je NAJGLUPLJA OSOBA U KUĆI, otkrila istinu o svom venčanju sa Asminom, pa potkačila Luku da je želeo da je oženi zbog papira (VIDEO)

Ne štedi!

U toku je radio emisija Milene Kačavende i Dače Virijevića, a oni su na samom početku emisije ugostili Aneli Ahmić, a Anita Stanojlović koja je pozvana u emisiju sa Aneli nije htela da dođe.

- Anita je rekla da je u crvenom i da ona ne želi da priča - rekla je Milena.

- Aneli ona je tebi oduzela verenika, i ona neće da dođe - rekao je Dača.

- Ja poštujem svaku emisiju i uvek ću doći gde treba, ali meni nije jasno da neko radi takve stvari zarad svoje veze, ja sam ovde bila u vezi i trpela komentare bivših devojaka mog tadašnjeg partnera. Meni nije jasno da ona pravi Luki haos nakon mog komentrisanja, to je njena nemoć, i nezrelost. Ja trpim komentare pa se svađam sa svima i ne branim nikome da komentariš jer svako ima pravo da komentariše i kaže šta misli, a to što njih dvoje rade, rade sami sebi. - rekla je Aneli pa je dodala:

- Ja sam sa Lukom bila u vezi prošle sezone, i naša veza je počela spontano i takva je bila, bili smo zajendo i napolju, živeli smo zajedno i videla sam ozbiljnost te veze, ja sam želela da upoznam svoju ćerku sa Lukom,a ja sam bila sa oženjenim čovekom u vezi, a on meni to nije rekao. Sa druge strane, on je to izgleda njoj to rekao jer ga je ona forsirala da se venčaju. On je mene hteo da ženi u inostranstvu, a ovde ne može da se oženi. Iskreno ja mislim da je on mene hteo da iskoristi za papire, - rekla je Aneli te je otkrila koliko je Anita ljubomorna na nju:

- Deluje da je jako ljubomorna, iako to poriče za stolu. Meni nije svejedno kada se svađam sa njom, ona meni stalno preti, a to komentarisanje i ponašanje baš nije normalno, meni deluje da ona nije baš čista - rekla je Anelui.

Usledila su poligrafska pitanja:

- Da li si uviđala Sitine greške tokom Neriovog odrastanja?

- Ne - rekla je Aneli a poligraf je rekao da je njen odgovor lažan.

- Nisam uviđala greške, nije bio zaključavan. Jeste Sita strog roditelj, jeste Nerio morao da dođe kući do 10 sa 17 godina iako njegovi vršnjaci su mogli duže - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je Grofica ta koja treba da odučuje kada Asmin treba da vidi svoje dete?

- Ne - rekla je Aneli a poligraf je rekao da je njen odgovor istina.

- Da li si u dobrom odnosu sa Sitom pre svega zbog novca?

- Ne - rekla je Aneli a poligraf je rekao da je njen odgovor lažan.

- Sita i ja nemamo zajednički novac, a što se tiče Elite 7, ja sam od Site krila da ulazim i kada smo joj rekla ona je preuzela da vodi brigu u meni, imamo mi situacije da se posvađamo, ali kao prave sestre.

- Da li si se venčala sa Asminom ?

- Da - rekla je Aneli a poligraf je rekao da je njen odgovor istina.

- Karamujić je prevarant, on nije priznao to i ja sam ga pitala, a taj snimak postoji. On je nas prevarantski venčao očigledano. Rekao mi je da smo po šerijevskom u braku.

Aneli ILI ILI

- Anita ili Luka?

- Anita - rekla je Aneli.

- Anita ili Kačavenda ?

- Anita je meni najgluplja osoba u kući - rekla je Aneli.

