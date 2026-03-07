AKTUELNO

Maja i Stanija skovale plan da zgaze Asmina?! Nakon ove Durdžićeve teorije pozvali smo rijaliti zvezdu, evo šta nam je rekla

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Danima unazad odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković intrigira javnost, te je on tokom jedne emisije spomenuo da sumnja u to da su se Maja i njegova bivša devojka, rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević dogovorile da ga Maja, kako kaže, gazi u rijalitiju, a ovim povodom smo sada pozvali rijaliti zvezdu, kako bi čuli da li je to istina ili pak, nije!

Asmin je, naime, tokom jedne emisije u "Eliti", posle žestoke osude učesnika što trpi, kako su istakli, Majina poniženja, otkrio da sumnja u to da su se Marinkovićeva i rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, inače njegova bivša devojka, u spoljnom svetu pre ulaska dogovorile da ga Maja ponižava i "zgazi", kako je sam rekao.

Foto: pink.rs, Instagram.com

On je do ovog zaključka došao tako što, kako je i ispričao, Maja kada ga god ponižava za crnim stolom, ona na sebi ima Stanijine komplete, tačnije komplete iz Stanijinog novog brenda SBOMBS, na šta se Marinkovićeva tada samo nasmejala, izazvavši sumnju kod miliona gledalaca da Asmin priča istinu.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stanijom, koja nam je dala svoj sud na ovu Asminovu teoriju.

- Teorije me ne zanimaju. Činjenica je da sam i dalje glavna tema. Možda je vreme za oči u oči - bilo je sve što nam je Stanija rekla.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

