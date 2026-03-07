Ja kao roditelj... Taki hitno reagovao na Urošev i Majin sukob, a evo šta kaže za Asmina koji je Kačavendu nazvao INCEST MAJKOM

Sinoćnji sukob Maje Marinković i Uroša Stanića usijao je mreže i domaću javnost, a s obzirom na to da je Uroš u jednom momentu spomenuo i Majinu majku, mi smo odmah pozvali Takija, koji je odgovorio na Stanićeve reči!

Milena Kačavenda, sinoć je tokom emisije "Pitanja novinara" ušla u žestok verbalni okršaj sa Asminom Durdžićem zbog optužbi koje je izneo na njen račun, pa je tako zbog epiteta koji joj je dodelio, a u pitanju je epitet "incest majka", totalno podivljala, pa ga je gađala flašicom zbog čega je kažnjena dvonedeljnim honorarom.

Ovim povodom, ali i povodom sukoba Maje i Uroša, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Radomirom Marinkovićem Takijem, koji je prokomentarisao na samom početku sukob Alibabe i Kačavende.

- Meni je toliko degutantna ta izjava, da me je sramota i da komentarišem ja kao roditelj - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na svađu Uroša i Marinkovićeve:

On je toliko nebitan, kači se na Maju, nema temu ako se ne zakači na moju ćerku. Promoviše ped*rluk i namešta ljude da ih gledaoci izbace iz Elite. Pa napada i ljude u kući, eno Bori šta radi.

"Varala je Srđana sa njegovim drugom"

Podsetimo, tokom sinoćnje emisije u "Eliti", Asmin je nikad detaljnije progovorio o navodnom Kačavendinom pokojnom vereniku, optuživši je da je varala svog bivšeg supruga Srđana Kačavendu, sa njegovim, kako je rekao, drugom.

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s*se i govorila da joj stavi onu stvar između s*sa. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks

