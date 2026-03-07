Afera 'pokojni verenik' se povampirila! Asmin tvrdi da zna ko je to, a evo kako je Kačavenda govorila na ovu temu: Pogibija, sahrana, prevara...

Pre nešto više od dve godine, dok je u javnosti zastupala svoju drugaricu koja je nešto kasnije izdala, Milena Kačavenda šokirala je sve otkrićem da joj je tadašnji partner, tačnije verenik, poginuo u saobraćajnoj nezgodi, a kako je klupko počelo da se odmotava, Kačavenda je shvatila da je bila meta ozbiljne prevare, o čemu se i dan-danas govori!

Kačavenda je, naime, ušla u "Elitu 7", nakon što je izdala tadašnja dugogodišnja drugarica, te je tako rešila da progovori o njenom životu bez zadrške, ali se ovom prilikom osvrnula i na "pokojnog verenika" i na prevaru na koju je nasela. Govoreći o čoveku koji se lažno predstavio njoj, otkrila je da je u pitanju David Tošić.

- Prvog trenutka kada sam ga videla, nije bila ni tema da ću ja da se upletem u odnos sa čovekom. Kasnije nije bilo video poziva, nego dopisivanja. On je video mene, pratio me određeno vreme. Ne, to je bilo pitanje: "Kako si ti došao do mene?". On je vrlo selektivno došao i tražio mene. Ja u tom trenutku nisam htela da odem na kafu, ne znam ko je taj čovek. Ponudio mi je da popijemo kafu i ne mogu da prežalim što nisam popila kafu...Nije on krenuo da šalje slike odmah, krenulo je dopisivanje. Tada je navodno išao u Novi Pazar, ja to nisam ni proveravala. Kad sam ja krenula da vršim pritisak na njega da mora da uključi video poziv. Sličnost je jako velika. Ja bih sada čoveka koga sam tada videla, 90 odsto bih ga prepoznala - rekla je Milena, a onda je tada govorila i na temu zašto je rekla da je bila na putovanju, ako ga nije videla:

Ja sam namerno rekla da je azurna obala u pitanju. Tada su svi mediji objavili da je kuma pobegla iz Srbije iz straha zbog Zvezdana Slavnića...Apsolutno sam lagala da sam bila sa verenikom na putovanju. Ona je rekla da ga je upoznala i da se na isti način on prestaje da se oglašava na video poziv, da je priča 95 odsto ista. Pre nego što je on mene blokirao, taj njegov profil je od 2016.godine. Nije nešto što je urađeno prekjuče, taj profil je itekako građen. Nakon toga što sam ja grka zapratila, uverena da je on fejk, samo nisam znala da li mi je podmenut ili ne. Okej, zaje**vao si me dva ipo meseca, živela u bajci, prijala mi je ta bajka, on je jasno i precizno već u tim trenucima znao da više izlaza nema. Desio se taj moj odlazak u selo, kada je on šibnuo fotku iz Beograda.

"On je sa 15 godina izbo je dečka nožem u Beču"

Pričajući na ovu temu, Kačavenda se osvrnula i na njegovu navodnu kumu koja joj je, kako je rekla, javila da je on poginuo u saobraćajnoj nezgodi.

Prvo je ona to ispričala...Ona je prva ispričala priču, na osnovu koje sam ja sedela i mozgala. Kada uradiš tako nešto, šta sam trebala da naričem i da vežem crnu maramu?! Ja sam zaboravila i da sam ga sahranila. Ja sam bila rešena da ću mu je**ti majku. Što se tiče njegove navodne pogibije. Zove mene ta njegova šatro buduća kuma, to mu je drugarica iz Zvečanske koja je usvojena kao i on. Njega život odvodi u Austriju, tj. ti roditelji što su ga usvojili. Do te mere je bilo smešno, da su njegova i njena majka umrle na isti dan...To je momenat kada meni kuma šalje prvu stranu pasoša. Ja sam rekla da ću je naći, ali je ona bila uporna. On je sa 15 godina izbo je dečka nožem u Beču, zato što mu je ovaj rekao: "Je**m li ti majku u pi**u mrtvu". Njegovi roditelji ga prebacuju u Atinu i kupuju mu identitet od pokojnog momka od 15 godina - rekla je Milena, na šta je usledilo pitanje: "Davidu Tošiću menjaju identitet da ne bi snosio krivicu u Austriji za to krivično delo", na koje je ona dala odgovor:

Da. Ja sam mu tražila da mi pošalje glasovnu poruku na grčkom, a on neće iz inata, jer kao kako ja njemu ne verujem. On navodno kreće iz Austrije ka Grčkoj, gde on nestaje u Bosni i ne javlja joj se...Kraj svake priče je kada je ona rekla: "Samo da nije poginuo", ja sam rekla da ako jeste, da mi javi ko će da ga sahrani. Druže, ko takve priče priča preko telefona?! Tada meni kuma šalje prvu stranu njenog pasoša da bi me uverila. Žena je, zubarka, pristala na keca da se vidimo. Žena je prelepa, ali postoji i svedok za naše viđenje, povela sam svoju drugaricu. Što se njene priče tiče, videla ga, nije ga videla, ona mi je pokazala taj video, isto kao što sam ja dobijala cveće i poklone u Beogradu. Ja sam mislila da je i ona deo igre, ali kada sam proverila da žena radi kao lekar, shvatila sam da nije luda da se zaj**ava sa time.

MILENA SE ČULA SA GRKOM, ČIJE JE SLIKE KRAO POKOJNI VERENIK

Podsetimo, u jednom momentu, njena drugarica koju je ona navodno izdala, otkrila je da je veoma dobra sa čovekom kog je Milena, kako je rekla, predstavila kao svog vernika, te i da je on živ. Milena je o ovoj temi govorila tokom samog učešća u "Eliti", te je otkrila na koji način su se oni upoznali, čije fotografije je taj čovek koristio i na koji način. Tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru ona je otkrila da je sa izvesnim grkom manekenom, čije je fotografije David Tošić koristio, stupila u kontakt te i da su pričali o tome.

Nešto kasnije, na njenom instagram profilu osvanula prepiska sa grkom, u kojoj se jasno može videti, a i čuti, da mu se Milena obratila onako kako je i ispričala, te i da mu je čak i poslala link instagrama koji je David koristio sa njegovim fotografijama. Ono što se, takođe, može videti jeste da je su se i čuli.

- Ja sam se zaljubila mrtva u telefon. Prvo i osnovno, zna stvari o meni. Kako nije bio turski brodovlasnik ili nemački vlasnik autoservisa?! Kada sam iskomunicirala s grkom, mislim da mi se nikad ne bi javio da ne znam grčki, kada sam ja poslala glasovne poruke na grčkom jeziku, poslala svoj broj telefona i imejl, on je odlučio da se javi. On je to prijavio to sajberu i rekao mu je da mu to nije prvi put. Ja pričam sa grkom, ja kažem da me zaprati, on kaže: "Hajde da ti mene zapratiš, ja tebe ne". Ja zapratim, posle tri minuta mi šalje ovaj moj: "Zašto to radiš?! Ima nas više, da ti ne objašnjavam ja sada"...Koliko ti nisi normalan, koliko si ti fokusiran kada ti posle tri munta vidiš da sam ja zapratila nekoga - rekla je Milena tada, u razgovoru sa Darkom.

KAČAVENDIN POKOJNI VERENIK JE OTAC DETETA MILICE DABOVIĆ?!

Kako se tada pisalo, bivša košarkašica Milica Dabović imala je veliku ljubavnu priču sa izvesnim Vukom Rotenom, s kojim je dobila i sina. Mnoge je tada zanimalo kako otac njegov izgleda i ko je on zapravo, te je tom prilikom i otkriveno da se on ne zove Vuk, kako je ona tvrdila, već da je njegovo pravo ime Ljuba, što je bivša košarkašica naknadno i potvrdila, i da je u Beogradu poznat po mnogim prevarama, a da je tada Milica bila samo još jedna od njegovih žrtava.

- Stefanov otac se zove Ljubomir, iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Dabovićeva tada.

"Varala je Srđana sa njegovim drugom"

Podsetimo, tokom sinoćnje emisije u "Eliti", Asmin je nikad detaljnije progovorio o navodnom Kačavendinom pokojnom vereniku, optuživši je da je varala svog bivšeg supruga Srđana Kačavendu, sa njegovim, kako je rekao, drugom.

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s*se i govorila da joj stavi onu stvar između s*sa. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks - nastavio je on.

Autor: Nikola Žugić