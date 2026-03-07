Znam dosta tajni učesnika Elite: Veliko priznanje Nade Topčagić, pohvalila se da je kupila kuću, udarila na starlete, a evo šta kaže za Maju Marinković

Nada je otkrila da provodi mnogo vremena u svojoj kući u Banovcima, ne krijući da prati dešavanja u najgledanijem rijalitiju u regionu, "Eliti 9".

Pevačice Nada Topčagić i Dragica Radosavljević Cakana nedavno su se pojavile zajedno na jednom gradskom događaju. U veoma opuštenoj atmosferi, dugogodišnje prijateljice i koleginice pretresle su brojne teme iz privatnog i javnog života, a prokomentarile su i rijaliti učesnike.

Poznato je da se i Nada i Cakana gotovo nikada ne odvajaju od svojih supruga, na šta su obe veoma ponosne.

- Šta ćemo takve smo - rekla je Cakana kroz smeh, na šta se Nada odmah nadovezala, ističući koliko je vezana za svog muža Zlatka:

- Da nas kontrolišu. Vole nas. Ne daj bože da se Zlatku nešto desi ili obrnuto. Kaže on: "Ja bih odmah otišao za tobom". Sada kada gledam Suzanu i njenu ćerku Aleksandru, ja nisam mogla da spavam. Teško je."

U nastavku razgovora, pevačica je otkrila da su se njen sin Mikica i snajka odselili kako bi imali svoj mir.

- Svi imaju svoje. Svako svoj mir da ima. Kada dođu kod mene kažem: „Nosite sve“ -" istakla je Nada, dok ju je Cakana prekinula opaskom: "Nisam videla ženu da više priča o sinu kao ona o detetu. Moj Miki, moj Miki."

Ipak, Nada se prisetila i najtežeg trenutka u životu, kada je njen sin doživeo tešku povredu.

- Njega jednog imaš. Neka devojka podleti pod njega. Nikad se nije javila. To je bio zadnji spust. Ja kada čujem skijanje nije mi dobro. Tog dana kada je on otišao mi smo se posvađali Mikica, Zlatko i ja. Vikali smo mu da ne ide. To mi je bila velika briga, trauma. Dobro da je on ostao uopšte živ - ispričala je Nada.

Kupila kuću u Banovcima

Osvrnula se i na svoju oazu mira, kuću u Banovcima, gde danas provodi mnogo vremena.

- Nikada nisam mislila da ću da stanujem tu. To mi je bilo skladište, ja sam tu samo bacala stvari. Oko mene su kuće po 2.000 kvadrata. To je moja kućica u Sremu. Ja se ne stidim toga - rekla je ona.

Pored porodičnih tema, Nada je bez dlake na jeziku prokomentarisala i dešavanja u rijalitiju "Elita 9", priznajući da pomno prati dešavanja na imanju.

- Neki su postali imena. Volim da pogledam. Sve se vrti oko Asmina i Aneli. Ja volim Maju Marinković. Ja odem do kupatila i ostavim upaljen TV da čujem - rekla je ushićeno Nada, nakon čega ju je Caka u šoku upitala: „Pa da li si ti normalna?“.

Nada je zatim objasnila koliko je gledanje rijalitija uzelo maha u njenom domu:

- Zlatko kaže pa da li je moguće, pola tri je ujutru. Ja brzo trčim da legnem. Nije mi jasno kako neke stvari dozvoljavaju. U naše vreme je bilo nešto sakrij. Oni se sada takmiče da sve pokažu -" istakla je pevačica.

"Znam dosta tajni rijaliti učesnika"

Dok se Cakana prisetila svog učešća u "Farmi 1", Nada je otkrila da je u redovnom kontaktu sa voditeljima Darkom i Milanom, kojima šalje poruke koje oni čitaju uživo u programu. Tom prilikom, oštro je osudila ponašanje pojedinih majki u rijalitiju.

- Dosta tajni znam rijaliti učesnika. Mnoge stvari ne mogu da shvatim. Ljudi koji zapostave decu. Majke koje su zapostavile decu. Kada je ulazila jedna i ima dete, ono maše njoj, a ona srećno gleda jer ulazi. Uopšte nije mahnula tom detetu, sinu. To me potreslo. Gde su im duše. Kako ne razmišljaju da taj s**s svi gledaju. Sakrij ga. Pa i mačka će pobeći. Deset mačaka hranim u Banovcima pa beže kada je bio februar - zaključila je pevačica u svom prepoznatljivom, britkom stilu.

Autor: Nikola Žugić