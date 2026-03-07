AKTUELNO

Bauštelac i loš čovek, a Vanja... Žana Omnia ponovo udarila na bivšu drugaricu, pa stala uz Kačavendu u ratu protiv Alibabe

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Vanja Živić, aktuelna učesnica "Elite 9", otkako je raskrstila svoje prijateljstvo sa Milenom Kačavendom, ona se naprasno zbližila sa Markom Janjuševićem Janjušem, te tako neretko tokom izlaganja oboje ostavljaju prostora za ulazak u vezu, a mi smo ovim povodom pozvali njenu bivšu drugaricu, Žanu Omniju, koja nije štedela reči!

Žana se na samom početku intervjua osvrnula na Vanjin i Janjušev odnos, ističući da Živićeva to namerno radi, tačnije, udara Kačavendi kontru.

- Vanja radi sve namerno, misli da je zanimljiva jer time što je sa Janjušem, da je dobra. Tera Mileni kontru, već viđeno kada je ona u pitanju. Ona je sa svim muškarcima njenih prijateljica tzv. najbolja, kada njene prijateljice više nisu u korektnim odnosima sa njima - ističe Žana.

Foto: TV Pink Printscreen

"Smešan mali nasilnik i loš otac"

Žanu smo potom upitali kako gleda na svađu Milene Kačavende, njene drugarice i Asmina Durdžića, koji ju je sinoć nazvao incest majkom, zbog čega je ona plakala, a potom ga i gađala flašom. Takođe, on je otkrio neke nepoznate detalje o čuvenom "pokojnom vereniku", optuživši je da je pedofilka.

- Asmin je pokazao ko je i šta je, jedan smešni mali nasilnik, loš čovek, loš otac, blefer i lažov. Milena ne bi trebalo da se opterećuje oko reči jednog bauštelca, jer je ista ta Milena za sve ove sezone pokazala veličinu za sve njih zajedno, a što se tiče Mileninog majčinstva, njeni sinovi koji su zreli, kulturni i ostvareni ljudi govore o tome. A to da je pedofilka (smeh), pa smešno, lepa i uspešna žena može sve kada hoće i sa kim poželi, toliko.

"Varala je Srđana sa njegovim drugom"

Podsetimo, tokom sinoćnje emisije u "Eliti", Asmin je nikad detaljnije progovorio o navodnom Kačavendinom pokojnom vereniku, optuživši je da je varala svog bivšeg supruga Srđana Kačavendu, sa njegovim, kako je rekao, drugom.

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s*se i govorila da joj stavi onu stvar između s*sa. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

