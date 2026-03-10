AKTUELNO

Kao što se emocije rasplamsaju vremenom, tako se i... Nakon što je Viktor priznao da mu se poverenje u Minu totalno poljuljalo, oglasila se njegova sestra, evo šta misli o vezi svog brata!

I pored toga što mnogi učesnici smatraju da se on ohladio od Vrbaški, njegova sestra ipak misli da su emocije prisutne, ali da su sumnje te koje stvaraju jedini pritisak.

Tokom sinoćne emisije ''Pitanja novinara'', Viktor Gagić osvrnuo se na turbulentan vezan za emotivan odnos sa njegovom devojkom Minom Vrbaški. Nakon što je posumnjao da nije u potpunosti iskrena s njim kada je reč o njenom privesku, koji je izazvao žučnu raspravu među njima, on je priznao da je veoma poljuljan, kao i poverenje u nju.

Svoj stav o ovome iskazala je i njegova sestra Valentina, koja je bez zadrške prokomentarisala novonastalu situaciju.

Kako gledaš na to što su Viktoru totalno poljuljane emocije prema Mini, smatraš ,li da će izdržati pritisak koji ima i izboriti se sa svim? 

- Mislim da Viktoru nisu poljuljane emocije prema Mini, već poverenje. Apsolitno sve što je juče rekao, kada je reč o odgovorima na Darkova pitanja, bilo je iskreno i na mestu. Kao što se emocije rasplamsavaju vremenom, tako se i poverenje gradi. ''Volim te'' ne znači i ''verujem ti''. Viktor će izdržati pritisak jer je stabilan i ima veliku samokontrolu. Dok god razmišlja svojom glavom i drži do sebe, verujem da će sve prebroditi.

