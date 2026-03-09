Babuskara, izgleda kao najjeftinija dr*lja: Lejdi Di nikad žešće udarila po Kačavendi, spomenula i njene sinove (FOTO)

Milena Kačavenda, aktuelna učesnica "Elite 9", često je na meti osuda i komentara što njenih cimera, a što i bivših cimera, kada je reč o fizičkom izgledu i načinu odevanja, a sada je zbog odevne kombinacije koju je nosila u utorak, bila na meti žestokih reči od strane bivše rijaliti učesnice, tiktokerke Dragane Sretenović, poznatije kao Lejdi Di!

Lejdi Di, naime, nije štedela reči na račun Milene Kačavende, ističući da je ona jedna od učesnika koji često prozivaju ostale na konto fizičkog izgleda i načina odevanja, pa je tako sada ona nikad žešće udarila po njoj.

- Šta je ovo rekla sam? Ova trandža Milenko se oblači kao one žene pored puta koje imaju cenu 20e, opšte je poznato da Kačavenda uvek vređa žene na osnovu fizičkog izgleda i garderobe koju nose, a sada me zanima šta je sa ovom babuskarom koja ima dva sina kod kuće, šta je sa ovom pijandurom koja loče kao auto benzin...Poručite babi da su joj si*e ispale i da izgleda kao najjeftinija drolj*tina - napisala je Lejdi Di.

Podsetimo, pre tri meseca Lejdi Di se obratila svojim fanovima sa zavojima na glavi, te je otkrila da jedva čega finalni rezultat, nakon što sve dođe po svoje.

- Jedva čekam rezultate, korak po korak - kratko je poručila ona.

Autor: Nikola Žugić