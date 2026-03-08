Odrekao se majke i oca, ali podrške NIKADA: Sandra Obradović bez ustezanja urnisala Luku, pa ga još i raskrinkala: Čim čačka bradu, on... (VIDEO)

Ponašanje Luke Vujovića sa ostalim cimerima, ali i sa devojkom Anitom Stanojlović, jedno je od glavnih tema u Beloj kući već nekoliko dana, a sada je o istom, za RED televiziju, progovorila i njegova bivša devojka i bivša učesnica "Elite 9", Sandra Obradović!

Sandra se, naime, na samom početku, osvrnula na pozivanje učesnika tokom brutalnih verbalnih okršaja na poligraf, ističući da joj je taj momenat potpuni hit.

- To pozivanje na poligraf mi je totalni hit, a to rade jer znaju da do toga nikada neće doći - rekla je Sandra, a potom je progovorila o Luki i njegovom ponašanju u rijalitiju:

- Nekako se on (Baja) od početka drži tog stava i nije ga promenio što se tiče mene. Jedva čekam da čujem šta je rekao, a što se tiče Luke, da li mora roditelj u svemu da te podrži?! Da te potapše po ramenu ili ukaže na greške?! Do pomirenja naravno neće doći, s moje strane, Baja zna moja razmišlanja što se tiče Luke, nikada ne bih mogla da pređem preko toga što je uradio. Ti si rekao da se Luka odricao oca, sada se odriče majke, a on jedino čega se ne odriče - podrška! Luka je isključivo baziran na plasman, na rijaliti, na teme, poklone, fanove...Vodi se sa time kako to narod vidi napolju, ništa kod njega nije spontano. Znate kada nekoga poznajete, imala sam vremena da ga upoznam, ima taj zatupljen pogled i čačka bradu, on tada razmišlja šta da uradi da bi bilo ispravno da bi narod tapšao i rekao: "bravo Luka". On kao da je bio deo Aneline porodice, na svoju je zaboravio.

Kako je istakla, u Lukinim izlaganjima često uhvati momente kada on ostavi prostora za neke stvari, kako ne bi izgubio i deo Aneline podrške.

- Ma da, on ostavlja prostor za tu Anelinu podršku, jer on zna da ga one pljuju napolju, a on se suzdržava, neće du*etom da zatvori vrata tamo. Grabi svesno ka Anitinoj podršci, ako ne bude uspeo, on će vrlo brzo da se preokrene ka drugoj strani, pa će da priča: "ja sam sve vreme krio emocije prema Aneli" - rekla je Sandra.

"Rekao mi je da me spašava i da je on u rijalitiju na poslu"

U daljem nastavku komentarisanja njegovog ponašanja, Sandra je otkrila da joj je Luka tokom trajanja njihovog odnosa rekao da je on na poslu, te i da odnosom sa Aneli je spašava.

- I to sam isto pričala, on je meni u nekoliko navrata meni rekao: "ja te spašavam, ja sam ovde na poslu", to je neki taj šablon po kom se on ponaša i ima te neke postupke koje ima. Opet imamo uvlačenje treće osobe u odnos, da li to bila Aneli ili bilo šta... - istakla je bivša učesnica "Elite" na RED TV.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić