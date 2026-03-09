Šta dete da gleda, ono?! Sandra demolirala Anitu zbog se*sa sa Lukom, pa priznala: On bi uživao u lisicama sa Aneli (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sandra Obradović, bivša učesnica "Elite 9", gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji prokomentarisala je učešće svog bivšeg dečka Luke Vujovića, a potom se osvrnula i na njegovu vezu sa Anitom Stanojlović.

- Slažem se sa tim, što se tiče toga da će oni piti kafu, evo možemo mi da se kladimo da će se to desiti napolju. On sada već razmišlja o tome i sprema priču za desetku. Desetka će da bude kruna njegove rijaliti karijere, tu će se nadati nekoj kruni i prvom mestu...Kada je ona prva rekla da će piti sa njim kafu, ona je njemu to ubacila u glavu, on o tome razmišlja, bacio je to u folder sa strane, pa će mu se to javiti u "Narod pita" - rekla je Sandra, a onda je otkrila kako gleda na vezu Anite i Luke:

- Nikako. Iskreno da ti kažem, meni to ni na šta ne liči, meni Anita ništa nije nažao učinila. Iz mog ugla, ja ne znam da li je ona stvarno svesna...Ne, ona nije svesna da od tog odnosa nema ništa, zato se tako i ponaša, a po njenoj priči, vidim da je nipodaštava i da je ućutkuje, da joj ne da da priča. Ne sviđa mi se njeno ponašanje, iako ona ima malo godina, 23 godine, ona treba da bude svesna da ima malo dete kod kuće. One sve scene i kada pročitam kakvi su njihovi odnosi, sve mi je to konfuzno, jer ako voliš neku osobu, nećeš dovoditi tu osobu, iako si upozoren nekoliko puta, u takve situacije. Tamara je s pravom zamerila to, a vi idete i dalje, ponašaju se kao da nikada neće izaći odande.

Takođe, Sandra je istakla da Vujović gleda samo sebe, osudivši ponovo Anitu zbog transparentnih odnosa sa Lukom, a ima sina.

- On isključivo gleda samo sebe, on ne razmišlja o posledicama koje nju mogu da snađu kao mladu ženu koja ima dete kod kuće. Ostala mi je njena rečenica kada je ulazila: "gledaj mamu", šta dete da gleda?! Ono da gleda?! Ona je treći put učesnik, pobedila je, trebalo bi da zna sve. Ja koliko sam videla, on je išao na to da je ubedi da ona pristane da stane lisice, pa će kao u nekom trenutku da ih skine, on bi uživao da ima te lisice sa Aneli, njega ta priča radi, pumpa mu ego!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić