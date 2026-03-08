AKTUELNO

Ovo je naša pesma, uživala sam: Aneli strušila Aniti kulu od peska, pa otkrila kakva tajne poruke je pronašla u Lukinom performansu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u specijalnoj emisiji!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Luka Vujović. On je večerašnji performans posvetio bivšoj partnerki Aniti Stanojlović i za nju je izveo pesmu Sergeja Ćetkovića "Pogledi u tami"

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je odmah izašla ispred bine, a Luka nije skidao pogled s nje dok je izvodio pesmu. Aneli Ahmić je takođe pevala s njima u glas, a ostaje da vidimo da li će to biti novi povod da Stanojlovićeva napravi karambol.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta god da sam izabrao verujem da bi napolju Darko nešto našao... Ova pesma mene podseća na Anitu, svaka reč u tekstu se odnosi na nas. Da, našli ste klip, ali sam prošle godine preko 50 pesama pevao Aneli. Ova pesma je isključivo posvećena Aniti, prva pesma koju sam tražio kod Drveta - govorio je Luka.

- Ovo je naša pesma od prvog dana, kako smo se gledali dok je bio zauzet, a onda izolacija i poljupci u nizu. Ja na prvokacije više ne padam. Ovo je prva pesma koju je Luka posvetio meni i to je naša pesma. Mirnija sam danas, pogledala sam se i rekla da sam glupa jer padam na provokacije. Rekla sam sebi : "Gledaj šta je mama rodila", a ta mama je četiri godine starija od neke žene. Persiraću joj, poštujem starije - rekla je Anita.

- Ovo je naša pesma, više puta smo je pevali i uživala sam dok je pevao. "Sve podseća na prošle dane" i "Stranca dva u ovom gradu". To je bila naša pesma, voleli smo je i on je sad odabrao. Bio je simpatičan, lepo je bilo - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

