Cimi uhvatio mrske poglede takmičara: Najavio im karambol, rešio da se svima oduži za sve! (VIDEO)

Nikome neće ćutati!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su i Milana Zlatanovića Cimija koji je rešio da ove noći svoj nastup posveti Sari Stojanović uz numeru ''Nevera moja''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio mi je prvi nastup i hvala svima koji su me pogurali, ali video sam i ko mi se mrštio - rekao je Cimi.

- Kako bi se zvao tvoj prvi singl da možeš da biraš? - upitao je Darko.

- Idi mi, dođi mi - rekao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, kakav je bio Cimi? - upitao je Darko.

- Fenomenalan - rekla je Matora.

- Nastup mu je bio klanje - rekla je Dragana.

Autor: N.Panić

