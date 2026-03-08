Cimi uhvatio mrske poglede takmičara: Najavio im karambol, rešio da se svima oduži za sve! (VIDEO)

Nikome neće ćutati!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su i Milana Zlatanovića Cimija koji je rešio da ove noći svoj nastup posveti Sari Stojanović uz numeru ''Nevera moja''.

- Bio mi je prvi nastup i hvala svima koji su me pogurali, ali video sam i ko mi se mrštio - rekao je Cimi.

- Kako bi se zvao tvoj prvi singl da možeš da biraš? - upitao je Darko.

- Idi mi, dođi mi - rekao je Cimi.

- Matora, kakav je bio Cimi? - upitao je Darko.

- Fenomenalan - rekla je Matora.

- Nastup mu je bio klanje - rekla je Dragana.

