Moj najveći prijatelj: Aneli uzdigla Miću u nebesa, pa Anđela gumicom izbrisala iz svog života! (VIDEO)

Preokret!
Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić najavili su i poslednjeg takmičara ove noći, a to je bio Lepi Mića koji je posvetio numeru ''Sarajevo-Ljubavi Moja'', Aneli Ahmić.
- Mića je moj najbolji prijatelj, jedva sam čekala da čujem ovu pesmu i hvala Mići - rekla je Aneli.
- Pozdrav za naše Sarajevo, ja sam Aneli želeo ovo da posvetim - rekao je Mića.
- Mića je neko ko ume da razveseli nas dirljivim pesmama, a ja volim Sarajevo jer sam bivšu suprugu upoznao tamo - rekao je Luka.
- Mićo, je l' ti nedostaje da razveseljavaš ljude svojim glasom? - upitao je Darko.
- Ne - odgovorio je Mića.
Autor: N.Panić