Moj najveći prijatelj: Aneli uzdigla Miću u nebesa, pa Anđela gumicom izbrisala iz svog života! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić najavili su i poslednjeg takmičara ove noći, a to je bio Lepi Mića koji je posvetio numeru ''Sarajevo-Ljubavi Moja'', Aneli Ahmić.

Nastup možete pogledati OVDE﻿

- Mića je moj najbolji prijatelj, jedva sam čekala da čujem ovu pesmu i hvala Mići - rekla je Aneli.

- Pozdrav za naše Sarajevo, ja sam Aneli želeo ovo da posvetim - rekao je Mića.

- Mića je neko ko ume da razveseli nas dirljivim pesmama, a ja volim Sarajevo jer sam bivšu suprugu upoznao tamo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, je l' ti nedostaje da razveseljavaš ljude svojim glasom? - upitao je Darko.

- Ne - odgovorio je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

