DAME SU NOĆAS UŽIVALE: Jači pol pokazao svoje pevačko umeće u specijalnom osmomartovskom zadatku Velikog šefa, Aneli poručila Aniti da je Luka izvođenje posvetio njoj, a evo koji takmičari su pobrali najviše simpatija!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Lepši pol tokom noći za nama, uživao je u nastupima muškaraca, jer je Veliki šef muškom delu učesnika zadao specilan zadatak. Naime, oni su morali da spreme po jednu numeru s kojom su se takmičili, a mnogi od njih, pokazali su nežniju stranu. Domaćini su bili voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić, a na kraju večeri saznalo se, ko je odlukom vaših glasova pokazao najveći trud i talenat.

Marko Janjušević Janjuš noćas je prvi nastupio kako bi iznenadio svoju lepšu polovinu za 8. mart, a on je odabrao da to ove bude Vanja Živić, što je nju veoma iznenadilo.

Janjuš joj je posvetio pesmu ''Kad ljubav zakasni'' od Saše Matića, a Vanja se sve vreme smejala i gledala ga zaljubljeno. Da li će Janjuš uspeti da zavede Vanju do kraja rijalitija, ostaje da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Nakon što su Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili njegov nastup, na binu je izašao Asmin Durdžić. On je performans posvetio bivšoj partnerki Aneli Ahmić i za nju je izveo pesmu Šabana Šaulića "Sine".

On je imao ozbiljnu tremu, a Aneli se više puta uhvatila za glavu i delovalo je kao da je na ivici suza.

Detaljnije pogledajte OVDE.

- Ovo nije provokacija i ovo nema veze sa Aneli. Ja sam ovu pesmu posvetio Nori i ženama koje su samohrane majke. Nisam hteo da se sprdam sa nekim pesmama i odlučio sam to u poslednjem momentu. Ne znam koliko je moguće da joj probudim emocije, treba da shvati da Nora treba da nam bude na prvom mestu. Imamo krivicu i ona, a i ja, a Nora treba da bude na prvom mestu - govorio je Asmin.

- Aneli, shvatila si ovo kao provokaciju - dodala je Šopićka.

- Da. Ne znam ko je za šta kriv i ne bih da kvarim 8. mart. Nije mi bilo emotivno, osećam da me ponižava. On je gledao na Jutjubu kako krimosi pevaju te pesme. Emotivno izgleda kad on to peva i nije da sam totalno hladna, ali nije momenat da za 8. mart peva tu pesmu - govorila je Aneli.

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić prozvali su Anđela Rankovića koji je pesmu ''Bezobrazno su zelene'' posvetio Aleksandri Jakšić, a koja ga je sve vreme zaljubljeno gledala.

Nastup možete pogledati OVDE.

- Nema veze što se pominju zelene oči. Poenta u pesmi je što je jedna uspela, što nijedna nije. Kažu da sam ga mazla svima njima - rekla je Jakšićka.

- Anita, kako ti se svideo Anđelov nastup? - upitao je Darko.

- Sve vreme sam u glavi ponavljala tekst moje i Lukine pesme, tako da me ne zanima - rekla je Anita.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Luka Vujović. On je performans posvetio bivšoj partnerki Aniti Stanojlović i za nju je izveo pesmu Sergeja Ćetkovića "Pogledi u tami".

Ona je odmah izašla ispred bine, a Luka nije skidao pogled s nje dok je izvodio pesmu. Aneli Ahmić je takođe pevala s njima u glas, a ostaje da vidimo da li će to biti novi povod da Stanojlovićeva napravi karambol.

Detaljnije pogledajte OVDE.

- Šta god da sam izabrao verujem da bi napolju Darko nešto našao... Ova pesma mene podseća na Anitu, svaka reč u tekstu se odnosi na nas. Da, našli ste klip, ali sam prošle godine preko 50 pesama pevao Aneli. Ova pesma je isključivo posvećena Aniti, prva pesma koju sam tražio kod Drveta - govorio je Luka.

- Ovo je naša pesma od prvog dana, kako smo se gledali dok je bio zauzet, a onda izolacija i poljupci u nizu. Ja na prvokacije više ne padam. Ovo je prva pesma koju je Luka posvetio meni i to je naša pesma. Mirnija sam danas, pogledala sam se i rekla da sam glupa jer padam na provokacije. Rekla sam sebi : "Gledaj šta je mama rodila", a ta mama je četiri godine starija od neke žene. Persiraću joj, poštujem starije - rekla je Anita.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević saopštili su koji takmičar je večeras odneo pobedu na društvenoj mreži Instagram.

- Na Instagramu su glasali u velikom broju, a pobedu je odneo Lepi Mića - saopštila je Šopićka.

Voditeljka Ivana Šopić i voditelj Darko Tanasijević saopštili su takmičarima ''Elite 9'' da je Asmin Durdžić pobednik Fejsbuk glasova, zbog čega je on bio oduševljen.

- Na Fejsbuku su glasale da pobednik bude momak, a to je Asmin Durdžić - rekla je Ivana.

- Imam ogromnu podršku na Fejsbuku, to znam. Potrudio sam se da izvedem to najbolje - rekao je Asmin.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević takmičarkama "Elite" podelili su papire za glasanje, a one su imale tri minuta da raspodele bodove.

Njim je trebalo dosta vremena da odluče kako će podeliti bodove od 1 do 12, a kad su to uradile svaka je pročitala kome je koliko dodelila. Kad su sve devojke saopštile svoje glasove, sabrani su bodovi i saopšteno je da je pobednik Danilo Dačo Virijević.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević takmičarkama "Elite" podelili su papire za glasanje, a one su imale tri minuta da raspodele bodove.

Njim je trebalo dosta vremena da odluče kako će podeliti bodove od 1 do 12, a kad su to uradile svaka je pročitala kome je koliko dodelila. Kad su sve devojke saopštile svoje glasove, sabrani su bodovi i saopšteno je da je pobednik Danilo Dačo Virijević.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević saopštili su takmičarima da je Lepi Mića odneo još jednu nagradu, odnosno da je pobedio u glasovima društvene mreže Tik Tok.

- Pobednik Tik Tok glasova je Lepi Mića - rekao je Darko.

Autor: S.Z.