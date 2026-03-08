Stiže još iznenađenja za dame u Eliti: U ponedeljak im stužu osmomartovski pokloni, OVOME SE NE NADAJU

U subotu uveče, nakon najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, u „Eliti“ je održana specijalna emisija povodom Dana žena, 8. marta u kojoj su takmičari pevali pesme svojim lepšim polovinama, prijateljicama i cimerkama.

Međutim, još jedno iznenađenje je Veliki šef pripremio lepšem polu. Naime, u ponedeljak 9.marta u Elitu će ući voditeljka Maša Mihailović, a ono što će se tada desiti oduševiće takmčarke.

Maša će u popodnevnom terminu ući u Elitu, kako bi takmičarkma podelila poklone koje su dobile za Dan žena, tj 8. mart.

Zato pratite najgledaniji rijaliti u zemlji u regionu i pratite kako će takmičarke reagovati na poklone koje će dobiti.

Autor: N.B.