OBOJE SU ENERGIČNI, IDU JEDNO UZ DRUGO: Lejdi Di dala zeleno svetlo Filipu i Teodori, njenu vezu sa Bebicom nazvala MONOTONOM, pa istkla da bi volela da vidi Macanovića u OVOM izdanju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para, Maše Mihailović i Stefana Miloševića Pade bile su bivša učesnica ''Elite 7'' Lejdi Di i pevačica Anđela Delić.

Ljubavni trougao koji čine Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica i Filip Đukić intrigira javnost, a dok jedni smatraju da su njene emocije naklonjene Đukiću, ali zbog manjka njegove inicijative ostaje u odnosu sa Bebicom, drugi smatraju da ipak nije tako.

Lejdi Di, prokomentarisala je ovu situaciju, te je kao svedok njihove ljubavi, otkrila kako ona gleda na taj odnos.

Kako ti se čini Teodorin i Filipov boravak u hotelu?

- Setimo se Teodorinog odnosa sa Gačićem, ovo je veoma slično, s tim što sada mislim da je sad veoma intenzivnije. Ona je veoma zagrejana za njega, kao i on za nju. Meni je veoma čudno da se on privukao, jer se vidi da ima neke hemije među njima. Očekivala sam od njega da će biti jači i da će se boriti za nju. Oni idu kao par. Oboje su veoma energični. Bebicu znam, ali je on veoma miran, dok je ona temperamentna, voli život. Volela bih da vidim kako bi izgledalo da Bebica muva neku devojku, kaka bi stav imao tada i šta bi se tu dešavalo. Teodora i Bebica su se smuvali kad sam ja bila u rijalitiju, kuvao joj je svakodnevno i mislim da ju je na taj način osvojio. Mislim da bi Teodora pokazala sujetu kada bi neka devojka pokazala zainteresovatnost za njega, jer bi tada rekla ''slušaj, devojko, on je moj'' i pored toga što je evidentno da joj se dopada Filip. Vidi se da je tako. Teodora i Filip su bili veoma iskreni u hotelu, postavljali su jedno drugom pitanja, iz kojih se može zaključiti da jedno drugo veoma zanimaju, to je činjenica.

Ako se Teodori gase emocije, zbog čega misliš da je Teodori teško da ode od Bebice i kaže da više nije kao pre?

- Mislim da je to ipak jer joj je teško da se skloni od njega, jer je postala ušuškana u odnosu. Sad je sve stvar navike, mislim da tu ljubavi s njene strane nema. Ostale su neke lepe uspomene, to je sve.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.