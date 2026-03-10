AKTUELNO

NA MOMENTE IZGLEDA KAO PRAVA MUŠKARAČA: Bivša učesnica Elite bez uvijanja u celofan dala sud o odnosu Bore i Anastasije, smatra da njegove emocije prema Milici Kemez nisu isčezle! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Njihov odnos, nedeljama unazad je veoma turbulentan!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para, Maše Mihailović i Stefana Miloševića Pade bile su bivša učesnica ''Elite 7'' Lejdi Di i pevačica Anđela Delić.

Lejdi Di prokomentarisala je turbulentan odnos Bore Santane i Anastasije Brčić, koji iz dana u dan javnost sve više šokira zbog brutalnih uvreda koje su pale među njima.

Foto: TV Pink Printscreen

Pale su veoma teške reči između Bore i Anastasije, raskinuli su, da li će doći do ponovnog pomirenja?

- Bora je veoma temperamentan, ali je Anastasije takođe devojka koja to izaziva. Ima veoma burne reakcije, ne zna kako da se ponaša. U par trenutaka mi izgleda kao prava muškarača. Ne mogu da je pravdam time jer je mlada, ipak mora da ima samokontrolu. Svojim ponašanjem ga već besnog dodatno razbesni, a to nema nikakve poente. Što se njega tiče, verujem da je njemu više stalo do njega.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Da li su oboje napravili grešku u izboru partnera?

- Mislim da ima dosta uticala na taj odnos to što on nije u potpunosti preboleo Milicu Kemez. Kako stvari stoje, nije upeo da prebrodi neke stvari i da zaleči svoje srce, očigledno je to. On ima veoma pogan jezik, to mi se nikako ne dopada. Moram da napomenem, nije mi jasno šta on traži pored Uroša, kakvo je to druženje?! Zna da je Uroš provokator, da u svakom trenutku može da preokrene neki njegov postupak i napravi od njega lošu osobu. Taki postupci mi se nikako ne dopadaju, nema svrhe nikakve. Ako mu je cilj da bude u rijaliti fokusu, smatram da to nije neophodno na takav način raditi.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

