To je naša pesma, posprdao se sa njom: Aneli najstrašnije unakazila Anitu, pa bez dlake na jeziku oplela po Lukinoj mami Biljani (VIDOE)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći ugostio je u "Šiša baru" Aneli Ahmić sa kojom je pričao o svim gorućim dešavanjima u Beloj kući.

- Ko je najviše izgoreo jer je Mića odneo dve nagrade? - pitao je Darko.

- Mnogi su izgoreli, to su bile katastrofalne face. Bože sačuvaj čime se ljudi bave. Oni (Luka i Anita) da su pobedili to bi bilo da je kraljica jedna jedina. Mnogi su izgoreli, Ivan, Dača i svi koji ne vole Miću i mene - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš haos Luke i Anite oko pesme "Pogledi u tami"? - upitao je voditelj.

- Ona je sinoć ponovo davala reakcije i to ne može da se sakrije. On se posprdao sa njom, to je naša pesma i pevali smo je više puta. Kad je naručio kod Drveta ja sam slušala da li je meni naručio, a oni su se grlili i plesali. Ona nije sigurna u sebe, ona pokazuje suprotno. Ja kad joj nešto kažem ona histeriše. Ima 23 godine i sebe ne može da kontroliše. Ja nju bolim najviše - govorila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li će sve doći na svoje kad je u pitanju odnos Anite i Biljane Vujović? - pitao je Darko.

- Nema podršku, sve je to bilo i kod mene. Ona sad može njih da podrži i da okrene ploču. Ona može sad da priča i izmisli da nije tako mislila, kao što je pričala i za mene. Mi smo imali veridbu. a dan kasnije je podršci slala moje slike. Ona može sad da okrene priču i da kaže da je to radila kad je Anita udarala Luku. Znam ja šta je radila kad ju je podrška zbpg mene napadala, ona ne može da istrpi puno kritika. Ona je jedna trčara koja ne može da ostane suzdržana, meni je radila iza leđa - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

