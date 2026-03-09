Specijalno iznenađenje za Minu Vrbaški: Kamion poklona stigao u Elitu, ona završila u suzama! (VIDEO)

Lavina emocija!
U Belu kuću stiglo je pismo povodom rođendana Mine Vrbaški.
- Draga Mina, Veliki šef ti čestita rođendan. Puno sreće i što više dana provedenih u Eliti - glasilo je pismo.
U Belu kuću stiglo je iznenađenje povodom rođendana Mine Vrbaški. Naime, obezbeđenje je na imanje unelo tortu i čestitke, a ona je odmah skočila kako bi pogledala šta joj je sve stiglo.
Mina je dobila dirljivu čestitku od majke zbog koje je zavšila u suzama i u kojoj je pozdravila njenog dečka Viktora.
- Mina zaista ti želim sve najbolje u životu. Ne sviđa mi se ponašanje kad popiješ i nadam se da nećemo zažaliti što smo dali podršku. On nije Mensur, on je Viktor. Nadam se da ćeš ceniti Viktora. Pozdrav za Viktora i Ivana - glasila je čestitka Viktorove sestre.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić