Ne kuni se u mene, niste svesni... Mali Boris za rođendan očitao lekciju Mini Vrbaški, ovakvu poruku nije mogla da očekuje! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slomila se na komade!

U Belu kući stiglo je specijalno iznenađenje za Minu Vrbaški povodom njenog rođendana, a zbog čestitke njenog brata završila je u suzama. U nastavku ovog teksta pogledajte šta joj je on napisao.

Foto: TV Pink Printscreen

Seko moja, znaš da nikad nisam bio mnogo od velikih reči, ali sada moram da ti kažem nešto važno. Možda sam mlad, ali više nisam mali. Gledam, razumem i sve doživljavam drugačije nego ranije. Znam da nisi tamo ušla tek tako. Znam da imaš razlog i cilj, trebalo bi i ti to da znaš. Ne znam kako do sada nisi naučila. Zato te samo molim da paziš na sebe i na svoje ponašanje. Ostani svoja, mirna. Ti si mnogo jača nego što misliš. Uživaj u ljubavi koju imaš ili ako ne ide onda ostanite prijatelji!!! Svakako ćete izaći pa će se videti istina. Ne kuni se u mene, u nikoga bre! Niste svesni koliko je život dragocen, a svi ga tu olako shvatate i “frljate” se sa njim. Evo sad te MOLIM, ali MOLIM, sačuvaj razum a ne da gubiš honorare. Je l nešto ili neko vredniji od mene? Znaš šta smo planirali, pa hajde da se to realizuje u maju, junu, neće nama mama živeti sto godina.. Ostaje nama. Ako ne misliš na sebe, eto uvek se seti mene. Stalno se čujemo sa malim Lukom — on nam je neverovatna podrška i uvek je tu za nas. Želim da znaš da je torta od nas troje i da nikada ne zaboraviš neke stvari. Luka te puno pozdravlja, čestita ti rođendan i želi ti mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Šalje ti mnogo poljubaca i jedva čeka da se opet vidite. Srećko i Mrvica su dobro, za sada su još kod nas. Mi smo relativno dobro, zdravi smo, a sve ostalo ćemo nekako nadoknaditi kada dođeš kući. Bitno je da smo zajedno, pa makar i na daljinu ali to je trenutno. Ja ovde treniram, spremam se polako za srednju školu i radim na sebi. Ako Bog da i ako sa klubom sve bude kako treba, možda u septembru odem u Italiju na Evropsko prvenstvo. Hoću da budeš ponosna na mene, kao što sam ja na tebe.Samo želim da znaš — mnogo te volim. I stvarno više nisam mali. A želje, neka ti se ostvari sve što možeš da poželiš. Srećan rođendan. Tvoj brat, Boris - glasila je čestitka.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

