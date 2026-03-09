Ne kuni se u mene, niste svesni... Mali Boris za rođendan očitao lekciju Mini Vrbaški, ovakvu poruku nije mogla da očekuje! (FOTO)

Slomila se na komade!

U Belu kući stiglo je specijalno iznenađenje za Minu Vrbaški povodom njenog rođendana, a zbog čestitke njenog brata završila je u suzama. U nastavku ovog teksta pogledajte šta joj je on napisao.

Seko moja, znaš da nikad nisam bio mnogo od velikih reči, ali sada moram da ti kažem nešto važno. Možda sam mlad, ali više nisam mali. Gledam, razumem i sve doživljavam drugačije nego ranije. Znam da nisi tamo ušla tek tako. Znam da imaš razlog i cilj, trebalo bi i ti to da znaš. Ne znam kako do sada nisi naučila. Zato te samo molim da paziš na sebe i na svoje ponašanje. Ostani svoja, mirna. Ti si mnogo jača nego što misliš. Uživaj u ljubavi koju imaš ili ako ne ide onda ostanite prijatelji!!! Svakako ćete izaći pa će se videti istina. Ne kuni se u mene, u nikoga bre! Niste svesni koliko je život dragocen, a svi ga tu olako shvatate i “frljate” se sa njim. Evo sad te MOLIM, ali MOLIM, sačuvaj razum a ne da gubiš honorare. Je l nešto ili neko vredniji od mene? Znaš šta smo planirali, pa hajde da se to realizuje u maju, junu, neće nama mama živeti sto godina.. Ostaje nama. Ako ne misliš na sebe, eto uvek se seti mene. Stalno se čujemo sa malim Lukom — on nam je neverovatna podrška i uvek je tu za nas. Želim da znaš da je torta od nas troje i da nikada ne zaboraviš neke stvari. Luka te puno pozdravlja, čestita ti rođendan i želi ti mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Šalje ti mnogo poljubaca i jedva čeka da se opet vidite. Srećko i Mrvica su dobro, za sada su još kod nas. Mi smo relativno dobro, zdravi smo, a sve ostalo ćemo nekako nadoknaditi kada dođeš kući. Bitno je da smo zajedno, pa makar i na daljinu ali to je trenutno. Ja ovde treniram, spremam se polako za srednju školu i radim na sebi. Ako Bog da i ako sa klubom sve bude kako treba, možda u septembru odem u Italiju na Evropsko prvenstvo. Hoću da budeš ponosna na mene, kao što sam ja na tebe.Samo želim da znaš — mnogo te volim. I stvarno više nisam mali. A želje, neka ti se ostvari sve što možeš da poželiš. Srećan rođendan. Tvoj brat, Boris - glasila je čestitka.

Autor: A. Nikolić