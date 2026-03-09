Više bi me napadao da nema Asmina: Maja razvezala jezik i žestoko opelela po Janjušu, uverena da on nije preboleo Aneli Ahmić! (VIDEO)

Surovo iskrena!

Voditelj Darko Tanasijević sa Majom Marinković pričao je u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima iz Bele kuće.

- Da li postoji šansa da Asmin postane bolji čovek i da li ćeš da mu pomogneš u tome? - pitao je Darko na samom početku razgovora.

- Da ga izvedem na pravi put? Nisam ja ta. Jako mi je bilo ružno ono što je rekao Kačavendi, ono je prešlo u morbidnost i to nisam mogla da slušam i da gledam. Posle sam mu rekla da mislim da je jako loš čovek. Ja to mislim jer je ipak ona nečija majka. Svi se mi svađamo, ali mora da se ima obzira da ona ima godine i da njeni sinovi sve ovo gledaju, izgovoriti da je incest majka. Ljudi se bave terminologijom za koju ni ne znaju šta znači - govorila je Maja.

- Kakva ti je relacija sa Aneli? - pitao je Darko.

- Klasika, ne razgovaramo. Između nas nikad neće doći do pomirenja. Anđelo je rekao da je bolje da spustimo loptu, ali kad bolje razmislim nije mi trebalo to sa njom, nije bilo iskreno i sve je došlo na naplatu. Ja sam bila iskrenija, stojim iza svega što sam rekla, ali neću da pravim veštačku frku - govorila je Maja.

- Kako gledaš na odnos Janjuša i Vanje? - pitao je voditelj.

- Janjuš je izrazio želju da se pomiri sa mnom i shvatio je da je pogrešio što se mene tiče jer mu je danas stigla tužba od Aneli koja mu je vređala ženu, a ja sam bila najkvarnija i sve najgore. On mene sad zove na rođendan, a ne znači da neću otići. On bi mene mnogo više napadao da Asmin nema zaštitnički stav. Odnos Janjuša i Vanje mi je jako čudan. Ja vidim da on i dalje ima emociju prema Aneli. Ako ti neko vređa ženu ne možeš da ležiš u pabu i da se grliš. Ja sam njega odbolovala, a njihova situacija je svežija i obe godine ga je nazivala monstrumom. Tu je neki inat u pitanju, a ne znam kome tera inat - rekla je Marinkovićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić